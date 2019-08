El clásico de Jesús María le da color a la segunda fecha.

Toda la zona. El Torneo Jesús María tendrá su primer clásico, y será justamente el de la ciudad que le da el nombre al Campeonato.

La Asociación Atlética Falucho y Alianza Jesús María se enfrentarán este domingo en el Estadio Delfor Ochoa.

El Tricolor terminó mejor que el Azulgrana en el Clasificatorio. Si bien ambos tuvieron un desempeño irregular, lograron acceder a la Copa de Oro gracias a la gran sumatoria de puntos por parte de las categorías inferiores.

En esta oportunidad, ambos tienen como objetivo terminar entre los dos primeros, para luchar por el título a fin de año.

En su último enfrentamiento, igualaron 2-2 y aquel cotejo también se llevó a cabo en la cancha del club centenario.

En cuanto al historial, disputaron 52 cotejos, con 21 triunfos para Alianza, 12 para Falucho y 19 empates.

Con el paso de los años, aumentó la cantidad de público en este clásico, y también mejoró el comportamiento, por lo que se espera que se viva una fiesta en las tribunas.

Por otro lado, se destaca la visita de Sportivo Tirolesa, a Monte Cristo, para medirse a Crecer, que jugó el jueves frente al Bochas. En tanto, el último Campeón será local nuevamente y recibirá a Colón de Villa del Totoral.

FECHA 2

Copa de Oro / Zona A

- A. A. Falucho vs Alianza Jesús María

Sábado: Sexta a las 14, Séptima a las 15 y Femenino a las 16.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10. Primera a las 14:10 y Primera a las 16.

- Quirquinchos Verdes vs Deportivo Colón

Sábado: Quinta a las 15 y Cuarta a las 16:30.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10 y Femenino a las 13. Reserva a las 14:15 y Primera a las 16:10

- Bochas Sport Club vs Colón de Villa del Totoral

Sábado: Sexta a las 15, Séptima a las 16 y Femenino a las 17.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10. Reserva a las 14 y Primera a las 16.

- Crecer vs Sportivo Tirolesa

Sábado: Quinta a las 14:30 y Cuarta a las 16.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10 y Femenino a las 13., Reserva a las 14:15 y Primera a las 16:15.

Copa de Plata / Zona B

- Independiente vs San Cayetano

Sábado: Inferiores desde las 14.

Domingo: Quinta a las 11 y Femenino a las 12:15. Reserva a las 13:30 y Primera a las 15:30.

- San Martín vs Jockey Club

Sábado: Séptima a las 13 y Sexta a las 14.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 9 y Femenino a las 13. Reserva a las 14:15 y Primera a las 16:15

- Sportivo Forchieri vs Juventud Agraria Colón

Sábado: Sexta a las 14, Séptima a las 15 y Femenino a las 16. Domingo: Resto de Inferiores desde las 10. Reserva a las 14 y Primera a las 16.

Libre: Juventud Sportiva

02-08-2019