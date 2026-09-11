Llaryora presentó créditos por 30 mil millones de pesos para el campo con tasas desde el 11 por ciento

Jesús María. El gobernador Martín Llaryora presentó este viernes, durante la 79° Expo Rural de Jesús María, nuevas herramientas de financiamiento de Bancor por 30 mil millones de pesos, destinadas a acompañar las inversiones y las campañas de productores agropecuarios y empresas vinculadas al sector.

Las líneas cuentan con tasas subsidiadas y ofrecen financiamiento desde el 11 por ciento en pesos y alternativas al 0 por ciento en dólares, además de la posibilidad de cubrir hasta el 100 por ciento de determinadas inversiones, sin gastos de otorgamiento y con plazos de hasta 48 meses.

El financiamiento está destinado a la adquisición de insumos agrícolas y ganaderos, animales para cría e invernada, maquinaria, equipamiento e infraestructura.

También contempla herramientas para consignatarios, cabañeros, fabricantes de maquinaria, pymes agroindustriales, insumeras, cooperativas y empresas vinculadas con la actividad.

En ese marco, Llaryora ratificó la decisión de la Provincia de acompañar al sector productivo con herramientas concretas que permitan sostener la inversión y generar empleo.

Tasas desde el 11% y financiamiento al 0% en dólares

Una de las líneas está destinada a la compra de insumos agrícolas y ganaderos, como fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, semillas, productos de nutrición y sanidad.

Permite financiar hasta el 100 por ciento de la operación, IVA incluido, con un máximo de 500 millones de pesos y tasas del 11 por ciento a seis meses, 13 por ciento a nueve meses y 15 por ciento a 12 meses.

Para quienes opten por financiamiento en dólares, Bancor dispone de una línea para la adquisición de insumos agrícolas con financiación de hasta el 100 por ciento, IVA incluido, y tasas del 0 por ciento a 6, 9 y 12 meses.

En materia de maquinaria, equipamiento e infraestructura, se financia hasta el 100 por ciento de la inversión, IVA incluido, con un tope de 500 millones de pesos por operación y tasas desde el 18 por ciento, con plazos de hasta 48 meses. Para camiones, la financiación alcanza hasta el 70 por ciento del valor.

También se ofrece financiamiento en dólares para maquinaria agrícola nueva, implementos y equipos de riego: hasta el 70 por ciento del valor del bien, con tasas del 3% hasta 36 meses y del 4 por ciento hasta 48 meses.

Para el sistema de cría, la herramienta permite adquirir vacas, vaquillonas, ovejas y cerdas con garantía de preñez o reproductores de rodeo, con plazos de hasta 48 meses y tasas desde el 21 por ciento.

A su vez, existen alternativas para ganadería de invernada y una línea de descuento de cheques para consignatarias y cabañeros, con un tope de hasta 3 mil millones de pesos por cliente y una TNA desde el 16 por ciento.

Encuentro con la Sociedad Rural

Durante su participación en la exposición, Llaryora mantuvo una reunión de trabajo con la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Jesús María, encabezada por su presidente, Eduardo Riera.

El mandatario destacó el diálogo permanente con las entidades representativas del campo y señaló que la agenda de trabajo se construye a partir de las necesidades planteadas por el propio sector.

“Siempre cuando trabajamos con las instituciones hay temas pendientes y temas que hay en agenda; cuando terminás un tema, no te podés quedar sin tema, porque el progreso no cansa”, expresó.

A su turno, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó la articulación entre el sector público y privado y el trabajo conjunto con la Mesa de Enlace, las sociedades rurales, federaciones agrarias y cooperativas agropecuarias.

Primer “Kit del Suelo”

Durante su recorrida por la muestra, Llaryora encabezó además la entrega del primer “Kit del Suelo” a directivos y alumnos de la Escuela de la Familia Agropecuaria (EFA) de Colonia Caroya.

La iniciativa es impulsada conjuntamente por los ministerios de Bioagroindustria y Educación y busca formar a las nuevas generaciones en la gestión sostenible y el cuidado de los recursos naturales.

“Vamos a empezar a formar a nuestros estudiantes de las escuelas agropecuarias, con capacitación docente paralela, para que vayan aprendiendo sobre el cuidado del suelo como un elemento central para el ambiente y también para la producción”, destacó Llaryora.

11-09-2026