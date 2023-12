El Hub Tecnológico de Jesús María generará nuevas oportunidades

Jesús María. El intendente Federico Zárate firmó un convenio con la empresa española de software Hotaka Ikhodi para su incorporación al Hub Tecnológico de la ciudad.

Con este acuerdo, se suma una nueva oferta formativa al centro innovador que potenciará los conocimientos y habilidades de estudiantes de carreras tecnológicas de Nivel Terciario y/o Universitario.

Hotaka Ikhodi capacitará a ciudadanos seleccionados con los perfiles adecuados durante un mes, en el cual se adentrarán en los lenguajes que utiliza la empresa con sus clientes y generará espacios para las prácticas con su personal -dentro de la empresa- a modo de pasantía.

Una vez completada la formación, la empresa hará un proceso de selección para incorporar personal a su equipo de trabajo de manera definitiva.

Hotaka Ikhodi es una empresa innovadora que brinda servicios relacionados a la tecnología de la información (IT): consultoría estratégica, productos y servicios avanzados de formación y capacitación de profesionales en IT, externalización de perfiles y procesos de IT, entre otros.

También trabaja en la implementación de soluciones de software de terceros e integra las mismas con soluciones ya existentes.

29-12-2023