Los bloques "Somos Caroya" y "Unidos Podemos" del Concejo Deliberante de Colonia Caroya votaron en contra del primer proyecto que se trató en el nuevo cuerpo legislativo.

El organigrama municipal, que se hace público después de varios años, ingresó para tratamiento y fue aprobado con los cinco votos de Proyecto Caroya.

Sin embargo, las minorías lo cuestionaron duramente.

"Unidos Podemos" -Matías Roldán y Alejandra Márquez- dice que "no contempla la austeridad y la eficiencia de los recursos humanos que hoy la sociedad caroyense les manifiesta desde hace mucho tiempo".

Entienden que hay un aumento excesivo de cargos políticos, podría generar un desequilibrio presupuestario y puede perjudicar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública.

“Creemos que la situación por la que está atravesando nuestro país, el ciudadano necesita una muestra de empatía y sensibilidad de los gobernantes que estamos a su lado, demostrando que cuidamos cada centavo que ingresa a las arcas municipales. El proyecto ingresa en la primera sesión, sin darnos la posibilidad de un tiempo prudencial para su análisis, pero también deseando la importancia que se fundamente sobre los motivos de las modificaciones de nombres y creaciones de subsecretarias, direcciones, áreas, departamentos y otros", dijo Matías Roldán.

En base al organigrama presentado, Roldán deduce que hay seis secretarías, ocho subsecretarías, 13 direcciones, 27 departamentos, 38 áreas y 15 cargos específicos.

"Por lo cual el municipio sumará en esta gestión 107 funcionarios jerárquicos", resumió.

Bloque Somos Caroya

En tanto, Desde el Bloque Somos Caroya -Fernanda Fantini y Clever Cadamuro- se sumaron al mismo tono crítico.

"Entendemos la necesidad y la potestad del Departamento Ejecutivo de designar a su gabinete pero el proyecto de ordenanza que nos llegó no están indicadas las tareas y funciones de cada uno para determinar sus responsabilidades, como lo plantea en el considerando de la norma".

"Además entendemos que la situación socio económica actual no está dada para incorporar a más de 20 personas en cargos políticos, con los sueldos que ello implica. Sabemos por gestiones anteriores que el municipio funciona perfectamente con menos Secretarías y sub secretarías, por lo cual no nos parece oportuno tal nivel de designaciones y el gasto que ello implicará para las arcas municipales", agregaron.

Por último, piden saber "cuál es la función de cada uno, para justificar y entender el gasto, y para poder orientar a los vecinos cuando nos hagan consultas respecto a donde dirigir sus reclamos o peticiones al municipio".