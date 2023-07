Colonia Caroya. En su visita del jueves a la noche a esta ciudad, el precandidato a Presidente de la Nación de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, dejó definiciones políticas contundentes.

La primera de ellas fue: “Nosotros creemos en la necesidad de coalición. De hecho lo hemos realizado en Córdoba”.

No obstante, esa coalición no sería con otras fuerzas del campo nacional y popular al que pertenece el Peronismo. Schiaretti lo dijo de manera tajante: “Nosotros somos parte de un Peronismo que no tiene nada que ver con el Kirchnerismo. Nosotros siempre nos resistimos en Córdoba a que el Kirchnerismo colonizara el Peronismo cordobés. Nosotros siempre estuvimos al lado de los cordobeses y enfrentados al Kirchnerismo, que considera al campo su enemigo y que considera que quien no se le somete tiene que ser castigado. Esa concepción, para nosotros es feudal, autocrática y autoritaria, no tiene nada que ver con lo que es el Peronismo en Córdoba”.

Más tarde amplió el espectro: “No tenemos nada que ver con el Kirchnerismo ni con los que expresan la grieta del otro lado. Lamentablemente, también hay expresiones de la grieta en Cambiemos”.

Schiaretti responsabiliza de la creación de la grieta Cristina Fernández de Kirchner. “Sólo dejó ser candidatos a aquellos que se sometían a ella”, fustigó.

Luego de decir con quien “no”, dijo con quien “sí” acordaría: “Si me pregunta en el orden nacional con quien tenemos mayor afinidad, evidentemente con el Radicalismo. Es más fácil con el Radicalismo porque plantea cosas similares a las que planteamos nosotros (…). Y con algunos sectores del PRO, con los que no están con la grieta, como también con la Coalición Cívica y lo que expresa Miguel Angel Pichetto”.

Otras definiciones políticas que fueron:

“Hay un final de ciclo y agotamiento de lo que significó el manejo del país por parte del Kirchnerismo”.

“La grieta es el negocio de los políticos y la desgracia de la gente”.

“Las sociedades progresan cuando hay quienes piensan distinto y no lo hacen con un pensamiento único. Lo bueno es que haya pluralidad de pensamientos; a nosotros nunca se nos ocurrió ni espiar a nadie ni perseguir a nadie”.

Para concluir, lanzó: “Las Elecciones se ganan cuando se gestiona bien y el pueblo puede progresar”.

Estado solidario.

Pese a quiénes definió como “potenciales socios” para un gran acuerdo nacional, sentó postura sobre las políticas sociales.

Su análisis es: “Hay que tener un plan de estabilidad económica en serio y no este parche sobre parche que pone el actual gobierno nacional, que no para la inflación y cada vez tenemos más pobres. Mientras tanto, hay que generar una mano solidaria por parte del Estado”.

Calzándose el traje de actual Gobernador de Córdoba, recordó que en la provincia hay 1,5 millón de cordobeses bajo programa social, 250 mil chicos con refuerzo de leche, más los niños que comen en el PAICOR y las 500 Salas Cuna.

“Nosotros garantizamos eso en Córdoba hasta que haya producción y trabajo, que es lo que necesitan las familias –continuó-. Usted no puede dejar que pasen necesidad, sean coterráneos, comprovincianos o compatriotas. Pero, reitero: Argentina necesita que haya producción y trabajo. Juan Perón decía que no hay mejor política social que un empleo. Y no es porque lo haya dicho Perón, pero son realidades, son cosas simples, son cosas de sentido común. Y esto es lo que aspiramos para Argentina”.

29-07-2023