Le robaron herramientas cuyo costo ascendería a 2 millones de pesos

Colonia Caroya. El titular de la firma Pyme Climax, dedicada a la instalación de sistemas de calefacción, denunció esta semana el robo de herramientas por un valor de 2 millones de pesos.

El hecho ocurrió el martes a la madrugada, frente a su casa del Lote XV, donde estaba estacionado el utilitario con el que se moviliza a las obras, y donde estaban los elementos.

Los delincuentes, que seguramente eran dos o más, forzaron la cerradura del furgón y fueron llevándose unas 20 cajas donde estaba su botín, muy probablemente con el soporte de un vehículo de carga.

La familia no escuchó movimientos extraños, pese a tener la habitación a pocos metros del rodado, ni nadie del vecindario.

A las 7, cuando se disponía a comenzar una nueva jornada de trabajo, se dio con la situación.

“No me dejaron ni un destornillador; sólo la caja de tornillos, que no resta en la cuenta, pero que tampoco suma; me llevaron un martillo percutor que está en 400 mil pesos sin accesorios y las pinzas especiales de las marcas con las que trabajamos, que son exclusivas para los sistemas de calefacción”, contó la víctima, “Ninín” Pazos.

El hombre aseguró que al hacer viral su caso se enteró que a 100 metros a la redonda de su casa hubo otros tres hechos en el último mes.

“También le abrieron la camioneta a un vecino y le llevaron herramientas; a otro le entraron a la casa y le robaron varias cosas; y otro vio que había dos intrusos en el patio; estamos hablando de una zona céntrica, tranquila, pero ahora da miedo”, dijo.

Un grave asalto.

Hace dos semanas, un vecino del sector céntrico, mayor de edad, fue asaltado cuando frenó en la calle Pedro Patat Sur, a la altura del río Carnero, al notar desinflado uno de los neumáticos de su Chevrolet Prisma.

En ese momento fue abordado por tres sujetos que lo cargaron en una camioneta y lo llevaron por caminos rurales. Luego lo arrojaron a la calle desde el rodado en movimiento.

El Chevrolet apareció abandonado a varios kilómetros.

La familia sospecha que son los mismos delincuentes que cometieron varios robos a viviendas sin moradores y el asalto a un matrimonio de personas mayores en la misma zona, durante el último mes.

