Colonia Caroya. A poco más de dos semanas de las Elecciones locales, el equipo de Somos Caroya -alianza que integran la UCR y el Partido Libertario- continúa de campaña recorriendo los barrios con la visita de candidatos a hogares y el constante sonido del jingle al ritmo de “Muchachos”.

El postulante a Intendente, Matías Peralta Cruz, aseguró que, en ese contacto con la gente, se plantean varios “temas comunes”: desagües, salud, seguridad y educación.

“Se han hecho obras públicas, está bueno y felicitamos, aunque faltan muchas más; pero se han descuidado muchas áreas; hay personas que nos dicen que el barrio tiene plaza, pero no sabe a dónde llevar a su hijo cuando se enferma”, explicó.

“Desde Los Álamos hasta Santa Teresa, te dicen que los dispensarios no atienden bien, no hay elementos básicos, dan pocos turnos -agregó-. Hay mucha gente que no tiene cómo movilizarse. No crean que toda Colonia Caroya es de clase media y tiene vehículo. Se necesitan profesionales preparados y que estén bien remunerados para brindar un servicio a la altura de lo que necesita el vecino”.

En el lanzamiento de campaña, Peralta Cruz anunció que Salud tendrá el rango de Secretaría.

Sobre Educación, planteó volver a crear la Dirección de Educación y Deportes para trabajar con las escuelas y docentes apuntando a darle el mismo valor a la educación formal e informal.

“La Universidad Popular, que es una gran herramienta, no está resultando porque está súper politizada; la mayoría no asiste porque considera eso; incluso nos piden cambiarle el nombre porque está identificada con el Gobierno Nacional; nosotros explicamos que eso no se puede, pero sí creemos que no puede estar politizado y se debe abrir a todos los sectores”, añadió.

También cuestionó el plan de desagües que implementó la Municipalidad y pidió que limpien el canal de Calle 52: “A la altura del Corralón está completamente tapado”.

Agregó que su intención es gestionar más obras “aguas arriba” para evitar los daños que provocan las lluvias.

Por último, destacó su propuesta sobre seguridad: “Estamos hablando con una empresa privada que está asesorando a varios municipios y nos trajo un plan que va desde el tránsito en la vía pública hasta la gestión dentro del municipio”.

Sobre el tema, insistió en capacitar al personal y que su remuneración sea acorde.

Peralta Cruz confía en una región gobernada por el Radicalismo tras la victoria de Federico Zárate, en Jesús María, y la expectativa de continuidad de Carlos Ciprián en Sinsacate.

“También trabajaremos por Luis Juez Gobernador y por Patricia Bullrich en la Presidencia de la Nación”, concluyó.

17-06-2023