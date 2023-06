La hora de las nuevas generaciones

Villa del Totoral. María Cintia Llovell es la candidata a legisladora departamental de Hacemos Unidos por Córdoba.

Joven dirigente de Villa del Totoral, milita hace más de 15 años en el Justicialismo y, en ese tiempo, asesoró en cuestiones de género a José Luis “Cacho” De Lucca en la Legislatura, fue Directora Administrativa de la Municipalidad y responsable del Punto Mujer de Villa del Totoral, donde trabajó en conjunto con la ministra Claudia Martínez y la senadora Alejandra Vigo en las localidades del Departamento.

Conoce la Legislatura y su movimiento interno, ya que estuvo cuatro años en el bloque del PJ.

Su tío, Atilio Llovell, fue Intendente de Villa del Totoral.

Hoy, con el traje de candidata a legisladora, recorre Totoral llevando sus propuestas.

¿Qué es lo primero que presentará en la Cámara?

Cintia Llovell (C.LL.): - Estamos trabajando fuertemente con los consorcios camineros para darle solución definitiva a los caminos que unen Sarmiento con Villa del Totoral y Candelaria Sud y Capilla de Sitón con la Ruta 17. Esto es muy importante para los productores de la zona de ahí la urgencia. Ya se han asfaltado caminos, como el de Las Peñas a Los Mistones, lo que permite una mejor conexión con la Ruta Nacional 9. Somos conscientes de lo que falta y tenemos el compromiso con Martín Llaryora de trabajar mancomunadamente por nuestro Departamento.

¿Es posible llevar las acciones del Punto Mujer a la Legislatura y convertirlas en ley?

(C.LL.): - Claro que sí. Es un trabajo que llevará su tiempo y su debate, pero estamos seguros de que hay una nueva visión de los dirigentes jóvenes que formaremos parte del próximo gobierno en darle respuesta inmediata a las problemáticas que hoy nos afectan: la violencia de género, la violencia económica, la violencia psicológica. Lamentablemente, en nuestro Norte es un flagelo que está muy arraigado, pero le estamos dando batalla. También queremos convertir en ley, y que se extienda en toda la provincia, una política de salud bucal para mujeres y niños sin obra social. Lo llevamos adelante con éxito en el Departamento. Es una satisfacción muy grande ver a mujeres que se animan a sonreír después de años de no poder acceder al cuidado bucal y tener su dentadura.

Sólo dos mujeres se postulan para legisladoras en la provincia ¿Qué opinión le merece esto?

(C.LL.): - Hay que dar discusiones y, particularmente, en nuestro Norte. Que no haya más mujeres encabezando listas no quiere decir que no tengamos mujeres sumamente valiosas. La compañera de Martín (Llaryora), Myrian Prunotto, ha sido una gran intendenta de Juárez Celman y no tengo dudas de que será una gran vicegobernadora. Tampoco podemos soslayar la figura y el trabajo de Alejandra Vigo, de Natalia De la Sota, Claudia Martínez, Carolina Basualdo, la intendenta de Despeñaderos. Creo que estamos dando grandes pasos en materia de paridad de género y voy a trabajar para que más mujeres ocupen lugares que les permitan cambiarle la realidad a la gente.

¿Con su equipo se trasladaría a Córdoba?

(C.LL.): - Iría los días de sesiones y comisiones. Por lo general, martes y miércoles son los días que más trabajo hay en la Cámara. No voy a cambiar mucho. Es mi forma de trabajar. En la actualidad, si usted me llama, un día me encuentra en Totoral, al otro día en Capilla de Sitón, quizás el mismo día en Cañada de Luque. Y así. Porque entiendo que un legislador, para poder hacer una buena representación de la gente, tiene que conocer en profundidad sus problemáticas.

¿Cómo imagina su trabajo en la Cámara?

(C.LL.): - Me sumaré a un bloque que, no tengo dudas, será el mayoritario, ya que Martín Llaryora ganará la gobernación. Y voy a acompañar los proyectos que hagan progresar no sólo al Departamento Totoral, sino a toda la provincia. Nuestros legisladores actuales, nuestro gobernador, nuestro candidato, han dado claras muestras y garantías de que siempre defienden los intereses de los cordobeses. No tengan duda, pero ninguna duda, de que formaré parte de este equipo con la convicción clara de defender los intereses de nuestro Departamento y todo el Norte.

¿Conoce a los otros candidatos del Departamento? ¿Qué opinión tiene de ellos?

(C.LL.): - Los conozco y respeto mucho. Entiendo que también tienen buenas intenciones. Pero yo formo parte de una nueva generación de dirigentes, que venimos a sumar a la política nuestra visión de los nuevos tiempos. Algunos de mis adversarios, lo digo con mucho respeto, se quedaron atrasados ante los nuevos paradigmas que impone la sociedad. Soy mujer, soy joven, pero tengo experiencia de gestión. No estoy ni estuve atornillada a un cargo y trabajé siempre al lado del que más lo necesitaba desde el lugar que me tocara. Hoy, me toca ser candidata a legisladora departamental y voy a continuar en esa misma línea de trabajo.

17-06-2023