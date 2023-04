¡Carolina Maldonado, nuevamente campeona del mundo!

La ciclista local Carolina Maldonado se consagró campeona en el Mundial UCI Máster que se desarrolló en el Cerro Bayo en Villa La Angostura.

Fue el evento más importante del año para los competidores de más de 35 años.

Ayer corrieron las damas en las categorías MASTER A, 81, B2, C1, C2, D1 y D2.

Carolina fue la más rápida en la categoría MASTER Á con un tiempo de 1:37:24, superando a la colombiana Ana María Briceño Sánchez con una diferencia de 5:59 minutos.

“Estoy muy contenta con este título. Fue muy duro para mí, apenas largué sufrí una caída y la tuve que remontar, pero el circuito está increíble, las sensaciones fueron muy buenas y sumado a la gente que alentaba, no me dejaron bajar los brazos. Mi primer mundial lo corrí afuera, salir campeona en Argentina es muy lindo y suma mucho que haya sido en el sur que tienen unos circuitos y unos paisajes increíbles. Le agradezco a todas las personas que están conmigo, porque no es solamente uno, es mucha gente la que me ayudó a lograr este título” dijo la cordobesa Carolina Maldonado apenas llegó a la meta.

Maldonado ya se había coronado campeona del mundo en Canadá hace cuatro años.