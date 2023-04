La escritura como escudo contra el avance del Parkinson

Colonia Caroya. En el Día Mundial del Parkinson, conmemorado el pasado martes 11 de abril, la docente jubilada y actual escritora, NancyPiñeiro, presentó su segundo libro de poesías: “Relatos del corazón”.

Si bien este trabajo -la creación de los versos y relatos- le demandó dos años, el acto tenía un sentido mucho más profundo que el contenido de las páginas.

Nancy, a quien le diagnosticaron la enfermedad cuando ocupaba la Dirección del C.E. Gral. Manuel Belgrano, logró llegar a todos los medios de prensa de la región y la capital de la provincia para mostrar su ejemplo de perseverancia y superación.

En el acto de presentación, que se hizo en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, Nancy contó cómo era su vida antes de la enfermedad: días agitados, mucho trabajo, estrés, escasas consultas médicas, poco cuidado personal, mala alimentación y nula actividad física.

Hasta que aparecieron los primeros síntomas, como la dificultad para cerrar el candado del portón de la escuela, la fuerza de la voz cada vez más disminuida, poca motricidad fina, la sensación de no tener fuerza en las manos.

El Centro de Rehabilitación Argentino-Cubano, ubicado en la ciudad de Córdoba, fue el lugar donde empezó el tratamiento para mejorar su calidad de vida, sabiendo que su diagnóstico era Parkinson, una enfermedad sin cura y que avanza día a día limitando las funciones corporales.

En el proceso de tratamiento, Nancy comenzó a escribir poemas y se los dedicaba a las personas que estaban con ella en la misma situación, incluso a las enfermeras o a los médicos que la atendían.

Y fue el director del centro de salud quien le propuso hacer un libro, que publicó en marzo de 2020: “Sencillos poemas del alma”.

En pandemia siguió escribiendo y ese fue su cable a tierra, su ocupación mental para no pensar en las secuelas de la enfermedad, hasta que completó un nuevo libro.

“Tener buena actitud, tomar la medicación, tener el apoyo de la familia, todo eso ayuda; escribir me ayuda mucho; no quiere decir que no sienta los síntomas de la enfermedad; yo había perdido la sonrisa, me miraba y me preguntaba ¿qué pasó? Entonces, tenía que ejercitar los músculos del rostro para que tengan la flexibilidad de reaccionar rápido cuando tenía que reir”, compartió Nancy.

Su historia llegó de cerca a varias personas con diagnóstico de Parkinson que no se animan a contarle a su familia o se encerraron en la incertidumbre de cómo afrontar la situación.

16-04-2023