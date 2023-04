“Necesitamos más espacios para el arte”

Jesús María. La artista plástica, muralista y fotógrafa profesional Joselina Grosso nació hace 24 años en Colonia Caroya, pero está radicada en Jesús María.

Recientemente, fue invitada a participar de la exposición de mujeres artistas en la Torre de Céspedes, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora.

Muralista con gran potencial, ya expuso su trabajo en los barrios Nueva Córdoba, Güemes y Yofre, de la ciudad de Córdoba; en localidades del interior provincial, como Bell Ville, Colonia Caroya, Obispo Trejo y otras tantas del Norte cordóbes.

“Desde muy chica veía a mi hermana pintar, pero toqué un pincel en el Secundario; tenía siempre profesoras que me guiaban, aunque lo que despertó todo fue la época de las intertribus, en las cuales hacíamos obras grandes para las presentaciones”, cuenta.

“En Primer Año siempre te mandan a hacer engrudo y vas aprendiendo a medida que pasan los años; yo veía a ‘los más grandes’ que pitaban y quería eso, me llamaba la atención, me despertaba curiosidad; cuando me dieron un pincel, empecé a pintar y sigo pintando”, relata.

Las obras de la “oveja multicolor”.

Lejos de ser la “oveja negra” de la familia, Joselina es multicolor.

Se declara y reconoce parte de una familia conservadora, de “gente de campo”, razón por la cual aún está en búsqueda de ese “gen artístico” que la lleva de a coletazos huracanados a “caer” de lleno en el arte, un arte que la invita a salir de la rutina y que buscar contagiar a través de sus obras.

“Todos los colores hablan y dicen algo; el color, de por sí, transmite; trabajo con todo el color que sienta que provoque algo y me genere algo a mí; el color tiene una banda de fuerza y te invita a recorrerlo, sentirlo”, reflexiona.

“Lo que yo busco es transmitir alegría, diversión, alejarte de lo malo, que te hagan sentir algo lindo y que veas colores donde sea porque a lo mejor algo positivo te hacen sentir en momentos en los cuales los necesitas; yo pintaría toda la ciudad de colores”, dice.

El rol de la juventud en el arte local.

Joselina, fiel a su estilo, aspira a vivir en un lugar que la interpele e invite a disfrutar del arte vivo, razón por la cual insta a la juventud a demandar esos espacios para que las diversas expresiones artísticas se encuentren de manera constante y en transformación.

Su demanda es contundente; “Conozco muchas personas a las cuales les encanta el arte, pero no tienen un lugar donde poder hacer mil millones de cosas; en Jesús María hay lugares, pero necesitamos más, que nos inviten a todos a ser parte, que no sea simplemente una muestra en un museo, sino en el día a día, porque todas las personas que creamos lo necesitamos; además, hay gente que no está en el arte, pero le interesa, le despierta curiosidad”.

Y comparte sus sentimientos: “Cuando estuvimos encerrados por la pandemia, nos sentimos sin libertad. Yo me encerré en mi casa y me sentaba a pintar. No podía ver, no podía sentir las cosas que te permiten sentir el día a día. Eso nos quitó la pandemia, pero hoy valoro más la vida, la libertad y el color ayuda: me ayudó a sentir alegría”.

16-04-2023