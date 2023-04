Nelson Panontini se lanza como candidato e impone condiciones

Colonia Caroya. Para las Elecciones Municipales del 2 de julio, se instaló un nuevo actor que hasta hace un par de semanas no estaba en el radar electoral.

Se trata del productor agropecuario Nelson Panontini, candidato a Intendente del Frente Cívico.

Su nombre apareció luego de la frustrada intención de armar Juntos por el Cambio en la Colonia: hace un par de semanas, los mismos referentes del Frente Cívico fueron los encargados de confirmar que habían llegado a un acuerdo para apoyar la candidatura del radical Matías Peralta Cruz.

Para impulsar ese primer nombre en la lista, la UCR, el Pro, los Libertarios y el Frente Cívico estaban unidos con la firme intención de armar un gran frente opositor que compitiera contra Proyecto Caroya, el espacio de Gustavo Brandán.

Sin embargo, las negociaciones entre los cuatro partidos para acomodar los nombres de la lista de candidatos a concejales desarmaron la alianza, al menos por ahora.

El Frente Cívico acusa a la UCR de querer imponer los cuatro primeros puestos de esa lista -el Intendente y los tres primeros postulantes a concejales- sin opción para negociar, actitud que llevó a Panontini a formar su propio espacio.

De hecho, y casi de manera desafiante, declaró que está dispuesto a volver a reunirse con la UCR para conformar Juntos por el Cambio, pero bajo la condición de que los cuatro nombres más importantes sean del espacio local que tiene a Luis Juez como referente provincial.

“Tuvimos reuniones con Peralta Cruz y no pudimos acordar; seguimos abiertos a formar la a-lianza, pero no bajaría mi candidatura ni tampoco voy a negociar mis primeros tres nombres; si no hay acuerdo, iremos con lista propia”, dijo.

Y agregó: “Tendríamos que haber armado una gran lista de unidad, pero es complicado porque hay mucha gente que quiere puestos y poder; realmente, apostamos a otra cosa”.

Un rostro nuevo.

Nelson Panontini tiene 42 años, es la primera vez que se involucra en política y recién empieza a conocer de primera mano las presiones existentes en cada decisión que se toma.

“Mi familia y amigos quedaron sorprendidos, pero siempre fui un apostador de un cambio a nivel nacional, provincial y también en Colonia Caroya; tiene que entrar gente nueva, joven, que tenga ganas de trabajar para la ciudad y no para el bolsillo de cada uno”, mencionó.

Así mismo, reflexionó sobre la gestión del Intendente GustavoBrandán: “Los cuatro primeros años fueron buenos, pero quedaron muchas cosas por resolver, especialmente en salud y seguridad. Pronto presentaremos nuestras propuestas”.

Cabe recordar que los partidos políticos tienen tiempo hasta el 2 de mayo para presentar las alianzas ante la Junta Electoral de Colonia Caroya.

13-04-2023