Luis Picat decidió bajarse de la posibilidad de reelección

En un video de unos cuatro minutos de duración, Luis Picat anunció que no irá por la reelección para Intendente de Jesús María.

El mensaje fue publicado en su instagram personal y comienza hablando de los logros de su gestión que, en base a lo promocionado en su momento, asegura haber logrado el 95 por ciento de todo lo prometido en la campaña 2019.

“Siguiendo mis convicciones y los valores que me han enseñado mis padres, he decidido no postularme para la reelección, pero sí voy a continuar aportando a mi ciudad desde otros ámbitos públicos y privados”, dijo.

Picat aún no llamó a elecciones municipales, pero se especula que serán antes que los comicios provinciales del 25 de junio.