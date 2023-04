Matías Roldán quiere ser Intendente de Colonia Caroya

Colonia Caroya. Matías Roldán lanzó esta semana su candidatura a Intendente de Colonia Caroya en un acto en el que presentó el Partido que lo acompaña.

Será el Demócrata, que a nivel provincial presentará candidato a Gobernador y que trabaja en la campaña para llevar a Javier Milei a la Presidentcia de la Nación.

A nivel local, aseguró que irá con el sello del Partido Demócrata Cristiano, uno de los ocho que el 31 de diciembre pasado se inscribieron ante la Junta Electoral Municipal.

Pese a su intento de armar un frente electoral de unidad para competir contra Proyecto Caroya, el espacio de Gustavo Brandán, esa alianza -por ahora- no se logró (ver aparte).

“Yo estuve reunido con todos los sectores, pero no tuvimos respuesta y el único que nos abrió las puertas es el Partido Demócrata”, dijo a la prensa luego de su discurso ante el público que lo acompañó en el lanzamiento.

Inclusive, Roldán fue caratulado en un momento como el “candidato de Luis Juez en Colonia Caroya”, pero no terminó bien la relación con referentes locales del Frente Cívico.

“Ellos decidieron hacer una alianza con la UCR y no aceptaron que se haga una encuesta para saber quién era el mejor posicionado; me genera preocupación que, por el egoísmo de algunos, no se pueda construir un espacio sin tantos candidatos; no sé si la alianza Juntos por el Cambio va a existir, pero todos me cerraron la puerta; quizá, porque soy joven pensarán que no estoy capacitado, pero a este espacio vinieron muchos jóvenes que en los partidos tradicionales la única tarea que tienen es repartir folletos; y así están esos partidos hoy”, dijo desafiante.

Roldán confirmó que seguirán trabajando para sumar más adeptos y presentar la plataforma electoral, considerando que aún faltan 50 días para la presentación de las listas definitivas.

En el acto lo acompañó el candidato a Gobernador de Córdoba por el Partido Demócrata, Rodolfo Eiben.

Ex funcionario.

Matías Roldán tiene 36 años, es abogado, asesor vial y docente.

Está casado con Jésica Caminos Dalla Costa y es papá de Paloma.

Es empleado municipal de planta permanente y llegó a integrar el Gabinete de Luis Grión, el primero que lo puso en un cargo jerárquico. Luego fue secretario de Control y Fiscalización de la gestión Brandán, hasta que en la pandemia le sacaron el puesto, disolvieron la Secretaría y él volvió a ser un agente de tránsito, como lo fue al comenzar a trabajar en la Municipalidad.

Actualmente está de licencia sin goce de sueldo.

“Mi relación con la actual gestión es de respeto y esperando que se entienda que estamos en democracia”, reflexionó.

Las fechas a tener en cuenta

La Junta Electoral Municipal de Colonia Caroya armó el cronograma previo a las Elecciones Municipales, que serán el domingo 2 de julio.

Dos meses antes, el 2 de mayo, vencerá el registro de las alianzas electorales que se armen, es decir, a los ocho partidos inscriptos les queda un mes para unirse o ir con listas propias.

El 23 de mayo será la fecha límite para la presentación de las listas de candidatos a intendentes, concejales y tribunos.

El 16 de junio se imprimirá la Boleta Única y se designarán los lugares de votación.

La veda electoral comenzará el viernes 30 de junio a la hora cero.

