“La delincuencia no se combate sólo encarcelando a un niño”

Jesús María. El Dr. Carlos Nayi, abogado defensor de la familia de Agustín Ávila, el adolescente que fue asesinado el pasado 8 de enero detrás del anfiteatro José Hernández, volvió a poner la lupa sobre la edad de imputabilidad de los menores en Argentina.

Sus expresiones tienen lugar dentro del marco de la causa que investiga un presunto hecho de homicidio simple, en el cual estarían involucradas una siete personas de entre 13 y 18 años de edad, no sólo relacionadas con la muerte del adolescente, sino también con una instancia de robo previa a la muerte del joven.

Si bien aseveró que desde su perspectiva personal y experiencia profesional la edad de imputabilidad debería bajarse de 16 a 15 años inclusive, el debate es mucho más profundo.

“Hay que seguir analizando esta realidad; no se soluciona el problema de la delincuencia elevando las penas ni bajando la edad del rango etario; hay una serie de factores etiológicos que terminan afectando este flagelo”, dijo.

“Afrontar la problemática ‘minoril’ solamente con esa mirada es, sin lugar a dudas, ignorar la verdadera dimensión del problema: el desamparo, el alimento ideal para este tipo de delitos; la presencia del alcohol, las drogas, las actitudes ‘abandónicas’ de los padres”, reflexionó.

Según explicó, en septiembre de 1990, la República Argentina, a través de la Ley 23.849, adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, lo que faculta a cada país a establecer el régimen o la edad de imputabilidad.

“Argentina y Cuba establecen ese límite en 16 años; ningún país del mundo lo hace en 15 años y son muchos los que sí lo fijan en 14”, tal es el caso de Alemania, Austria, España Italia, Bolivia, Venezuela y Holanda; mientras que en Nicaragua es de 13, detalló.

Menores imputables e inimputables

Nayi explicó que la acción de imputar implica “atribuir responsabilidad por la probable comisión de un hecho delictivo a cualquier persona, pero cuando tiene menos de 16 años, la Ley dice que no es punible, no responde ante la ley, más allá de la gravedad del hecho”.

Ante posibles delitos que involucran a menores, la Justicia debe adoptar medidas de resguardo: “Se lo intercepta, se lo lleva al Complejo Esperanza o al Complejo el Sol – ejemplificó-. La medida de resguardo no puede durar o prolongarse por un término mayor a los seis meses, aunque puede ser ampliada por seis meses más en situaciones excepcionales en las que debe intervenir un superior”.

“Los mayores de 16 años sí son imputables, pero tienen un tratamiento diferenciado hasta los 18 años, es decir, no se les puede dictar presión preventiva, no pueden ser condenados por un delito que merezca una escala penal, se les declara en una Cámara inocentes o culpables hasta que llega la mayoría de edad; y por otro lado, tenemos el tercer nivel: la persona que después de los 18 años debe afrontar una respuesta punitiva de acuerdo al delito que ha cometido”, explicó el letrado.

No obstante, y por fuera del caso Ávila en particular, Nayi llamó a la reflexión diciendo que “no se combate este flagelo solamente encarcelando a un niño; debe ser un abordaje integral que parece ser que no hay interés en afrontar”.