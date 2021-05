La Rural de Jesús María impulsa medidas de fuerza contra el gobierno.

Jesús María. Aproximadamente 35 personas participaron de la asamblea convocada por la Sociedad Rural de Jesús María para evaluar la situación generada por la disposición nacional de cerrar las exportaciones de carne de carne por 30 días y consensuar las medidas de fuerza en respuesta a tal determinación.

Al cabo de la misma, el martes a la noche, el presidente de la entidad, Pablo Martínez, puntualizó que avalarán un paro de comercialización de ganado del 20 al 28 de mayo y les propondrán a las entidades del movimiento confederado (CARTEZ y CRA) la extensión de la protesta a la comercialización de cereales y oleaginosas.

No descartan, después de terminado el paro, no vender hacienda todo el tiempo que el gobierno mantenga cerradas las exportaciones. En principio, 30 días.

Por lo pronto, el lunes venidero no habrá remate de hacienda en las instalaciones de Bº Malabrigo ni en muchos otros lugares del país donde también suspendieron las subastas de ganado en pie.

En cambio, no llegaron a un acuerdo para hacer cortes de rutas. “Es complicado en estos momentos por las medidas de COVID, el amontonamiento de gente; no hay consenso para cortar una ruta; hasta que no haya consenso y gente para cortar no podemos hacerlo”, dijo Martínez.

Paralelamente al paro, los dirigentes de las entidades gremiales agropecuarias empezarán a contactar a gobernadores, legisladores y otras cámaras para pedirles su apoyo. El mensaje del sector es que "el culpable de lo que está pasando no es el campo, sino el gobierno y el desmanejo económico que está haciendo".

“Desastre internacional”.

Martínez sostuvo que el malestar, principalmente de los criadores de ganado vacuno, es muy alto: “Estamos molestos, en general, por las medidas que se están tomando. Por un lado, al gobierno le hace falta que ingresen divisas, le hacen falta dólares; y por otro lado están cerrando exportaciones. Producir un novillo de exportación lleva cuatro o cinco años y cuando está listo cierran la exportación. No es lógico. ¿Cómo no van a estar molestos los productores? ¡Tienen que estar muy molestos!”.

Para el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, el gobierno provocaría “un desastre internacional” si sostiene las medidas anunciadas recientemente. Explicó: “No van a venir inversiones porque no porque el gobierno no genera confianza tomando este tipo de medidas. No se puede invertir si más adelante cierra la inversión, saca la producción, mete más impuestos según sus necesidades”.

En cuanto al Gobierno de Córdoba, Pablo Martínez mostró su satisfacción porque el vicegobernador a cargo de la gobernación, Manuel Calvo, ha salido a expresar su apoyo a la producción y al agro.

A la vez, adelantó que empezarán a reclamarle “a todos los legisladores, como ciudadanos comunes que los hemos votado, que vengan a dar explicaciones a la sociedad en general sobre lo que están haciendo. Su tarea no es sólo ir a levantar la mano a Buenos Aires”.

“Tienen que venir y dar explicaciones en sus lugares de origen”, sentenció.

Finalmente, puso énfasis en que la Sociedad Rural de Jesús María trabaja “para todos los productores, no sólo para los que han asistido a esta asamblea ni para los socios. Trabajamos para el sector en general. Confíen en nosotros”.

19-05-2021