Sustrajeron dinero de una vivienda en Colonia Caroya

Colonia Caroya. Un botín de unos 10 mil pesos en efectivo se llevaron ladrones que entraron a una vivienda sin moradores.

El hecho ocurrió el sábado a la noche en la casa de Carlos Fantini, en calle Don Bosco al 2950.

El dueño y su esposa habían salido a cenar y esa ausencia fue aprovechada por sujetos que treparon por los techos e ingresaron a un patio de invierno por el que ingresaron a la casa.

Forzaron un postigo y rompieron el vidrio de una ventana para entrar.

Solo un sensor de la alarma los tomó, pero rápidamente encontraron la central para desactivarla y evitar que suene.

Después fueron a la habitación matrimonial donde revolvieron todos los placards y cajones buscando dinero.

Encontraron unos 10 mil pesos en una caja y aparentemente pretendían llevarse un televisor LCD.

Fantini está seguro que cuando él regresó, los ladrones estaban todavía adentro y se escaparon solo con los billetes.

No se fueron por el mismo lugar que por el que entraron, sino que salieron al patio donde no se explican por qué los perros no atacaron a los invasores.

En realidad, la sospecha es que los autores del robo ya conocían los movimientos y los sectores de la casa para actuar estratégicamente.

20-03-2017