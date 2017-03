La Rural becará a un ateneísta a nivel internacional.

Jesús María. Lautaro Alvarez, dirigente del Ateneo juvenil de la Sociedad Rural de esta ciudad, viajará a Nueva Zelanda para aprender nuevas técnicas de producción que puedan implementarse en nuestra zona.

La iniciativa fue del presidente de la Sociedad Rural, Luis Picat, quien incentivó a los jóvenes a pensar en un proyecto que incluyera capacitaciones en el exterior.

Es el primer integrante que tiene la oportunidad de capacitarse en el exterior. Estará seis meses y todos sus gastos serán solventados por La Rural a cambio de conocimiento. “Una vez allá, trabajaré para devolver la plata que la Rural invirtió en mí; de esa forma, otro ateneísta podrá realizar el mismo viaje el año próximo”, explicó.

En Nueva Zelanda, Alvarez visitará campos y aprenderá nuevas técnicas de producción para implementarlas en la zona. También estudiará Inglés.

La decisión de que viajara él fue por votación entre los miembros del Ateneo: “Yo creo que salí elegido porque reunía las condiciones necesarias para viajar y no tenía ningún impedimento para hacerlo. No es fácil acomodar todo en dos meses para irse a vivir medio año a otro país. Tampoco es fácil decirle a tu familia ‘en dos meses me voy a Nueva Zelanda y dejo lo que venía haciendo hasta ahora’. Por suerte, tengo una familia que me apoya en todas las decisiones que tomo y un grupo incondicional que me acompaña y ayuda en lo que necesito”.

