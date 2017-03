Sportivo Tirolesa  comienza a despedirse del Federal C.

Colonia Tirolesa. Por la quinta fecha de la Zona 1, el conjunto dirigido por Miguel Bodnar cayó ante Almirante Brown por 3-1 y dejó pasar la última chance de seguir con vida.

Sebastián Peralta abrió el marcador para los visitantes a los 13 minutos del primer tiempo. A partir de ese momento, el Boca de Malagueño dominó las acciones.

Los ingresados, Lucas Duveaux y Luis Barreto, estiraron la ventaja en el complemento.

El Albirrojo insinuó y avisó con un disparo en que rebotó en el palo y otro, en el travesaño. Finalmente Jonathan Acosta descontó y selló el 3-1 definitivo.

Sobre el final, solo quedó lugar para la expulsión de Jorge Piccoli, quien se fue muy enojado por el arbitraje de Leandro Sosa.

Cristian “el Pulga” Blangino, capitán y referente de Sportivo Tirolesa, se mostró muy dolido por la eliminación y confesó que nunca le encontraron la vuelta a los partidos, que se decidieron por detalles.

En el otro cotejo del grupo, Sportivo Suardi, en condición de visitante, se impuso por 2-1 a General Paz Juniors.

Síntesis

Sportivo Tirolesa (1): 1- Gabriel Conci, 2- Fernando Caparroz, 3- Nicolás Saldaño (Juan Gabriel Cruz), 4- Claudio Díaz (Pablo Lóndero), 5- Cristian Blangino. 6- Gastón Vega, 7- Federico Vaccari, 8- Walter Ferrero, 9- Jonathan Acosta, 10- Santiago Farías, 11- Jorge Piccoli. DT: Miguel Bodnar.

Almirante Brown (3): 1- Franco Bazán, 2- Diego Campos, 3- Manuel Bustos, 4- Manuel Leiva, 5- Esteban Pizarro, 6- Juan García, 7- Hugo Pírez (Emanuel Siles), 8- Matías Ramírez, 9- Sebastián Peralta (Lucas Duveaux), 10- Marcelo Moreno (Luis Barreto), 11- Federico García.

Goles: 13’ PT Sebastián Peralta (AM), 16’ ST Lucas Duveaux (AM), 30’ ST Luis Barreto (AM), 44’ ST Jonathan Acosta (ST).

Árbitro: Leandro Sosa Abrile.

Posiciones Zona 1

General Paz Juniors 10 (clasificado)

Almirante Brown 8

Sportivo Suardi 8

Sportivo Tirolesa 1

Próxima fecha

Sportivo Tirolesa - General Paz Juniors

Almirante Brown - Sportivo Suardi

07-03-2017