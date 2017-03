Jesús María. Luego de 45 minutos de exposición de obras públicas a realizar, el intendente Gabriel Frizza empezó a desarrollar anoche aspectos salientes de la gestión en áreas sociales.

A la primera que se refirió fue a Salud y, sin nombrarlo, empezó con un enérgico discurso referido al caso del Dr. Damián De Paula, a quien les rescindieron el contrato y las vecinas de Sierras y Parque se movilizaron para juntar firmas pidiendo que reconsideren la decisión.

Dijo Frizza: “Quiero decirles, especialmente a los vecinos de este barrio, algunos que se hicieron eco de alguna publicación y también por las redes sociales: nosotros, en salud, no hacemos política; nosotros, en salud, no defendemos punteros políticos; nosotros, en salud, hacemos política de salud; nosotros estamos acá para cuidarlos; para cuidar cada una de las mamás y de los niños de este sector de la ciudad; por eso no vamos a ser rehenes ni nada que se parezca de cualquier acción que quiera defender a quien puso en riesgo la salud de las mamás y de los niños de este barrio. Ustedes son dueños de su salud, ustedes son dueños de sus datos, ustedes tienen que valorarse, tienen que quererse, tienen que ser los principales responsables de velar porque cada profesional cumpla con las exigencias municipales. Yo les pido disculpas si alguno perdió un médico amigo. En la salud no hay amigos, hay profesionales”. Con esta última frase arrancó el aplauso a los presentes.

“Es antinatural pretender separar la mente –si se quiere, el alma– del cuerpo del paciente. Como todo está íntimamente relacionado, una palabra, un acto, un gesto son capaces de cambiar, en cierto modo, nuestra fisiología. Una frase o un abrazo pueden herir o reconfortar nuestra salud”.

El Intendente continuó: “Tal vez por confiar, tal vez por creer, no controlamos que cada una de las consultas esté asentada, como corresponde, en los registros del Estado municipal”.

No lo dijo en forma directa, pero a buen entendedor pocas palabras: el causal de la separación del médico es porque no asentó la documentación de sus pacientes. Por eso “puso en riesgo la salud de las mamás y de los niños de este barrio”… que pidieron por él, ¿un “puntero político” para el Intendente?.

“Allí, frente a nosotros, está sentado el paciente y ¿quién es él?: un ser humano, por supuesto, un “universo” de miedos, afectos, dudas y proyectos. No es una estadística más ni un muñeco para reparar, sino una persona”.

Para contrarrestar las críticas al sistema de Salud, informó las principales acciones en la materia:

- Fortalecimiento del trabajo en red con más de 50 instituciones de la zona.

- Incremento de las especialidades casi en un 38 por ciento.

- Creación de las áreas de Epidemiología y de Adultos Mayores.

- Pasaron de 30 mil atenciones en 2015 a 64 mil es 2016.

- Realización de 6 mil intervenciones del Servicio Social en distintos lugares de la ciudad.

- Recupero de fondos provenientes de las obras sociales, incrementando la recaudación un 60 por ciento. Empezaron la autogestión el 1 de enero de este año.

- Implementación del Programa Los Mil Días, de acompañamiento y atención de las más mamás y los niños hasta los dos años de edad de sus hijos, a cargo de un equipo interdisciplinario.

- Incorporación de tecnología –colposcopio, diagnóstico temprano del embarazo- y capacitación médica para las mamás y los niños.

También habló de la partida, que es el 16 por ciento del Presupuesto, pero dijo que es “para Salud y Acción Social”, no sólo para Salud.

En definitiva, opacó su informe por responder acerca de un tema sobre el que desplegó más agresividad que información.

“Tenemos que recordar que decidimos sobre personas con rostros, con sentimientos, con familias, y eso me preocupa mucho. Por suerte, esta es una inquietud compartida por muchísimos médicos que aman la profesión y la vida”.

Las citas en rojo son de nuestra redacción y fueron extraídas de “Conversaciones sobre ética y salud”. René Favaloro / Abram Moszenberg / José A. Mainetti / Gregorio Klimovsky / Héctor Ciocchini. Torres Agüero Editor y Centro Editor de la Fundación Favaloro, Buenos Aires, 1996.

02-03-2017