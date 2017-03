Gabriel Frizza hablará esta noche ante el Concejo.

Jesús María. Hoy a las 20 será el acto de Apertura de Sesiones del Período 2017 del Concejo Deliberante, al cual fue invitado el intendente a pronunciar un discurso.

Se hará en el IPET 361, ubicado en Sierras de Pocho 254, B° Sierras y Parque.

Según informaron anoche en el Concejo Deliberante, el acto se llevará a cabo en el mismo salón de usos múltiples donde fue recibido el Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Las autoridades e invitados especiales ingresarán por la puerta que da a la calle y el público en general lo hará por otro acceso, que comunica con el patio del establecimiento.

Una curiosidad es que no habrá izamiento de Bandera, por entender los ediles que la ceremonia pierde sentido si no se hace en un mástil alto –“se traban las sogas o se llega muy rápido al asta y sigue sonando ‘Aurora’ con las autoridades paradas al lado de la Bandera”- y cerca del salón no hay mástil.

28-02-2017