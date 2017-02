En Sinsacate aplicarán el "derecho de admisión".

En las próximas fiestas públicas, quienes protagonizaron los disturbios en los Carnavales no podrán ingresar.

Sinsacate. Luego de las peleas en los Carnavales de la Familia, que precipitaron el final de los festejos, sus organizadores se reunieron con el Concejo Deliberante y la Policía, en dos reuniones llevadas a cabo en los últimos días.

En ellas decidieron prohibirle la entrada a los próximos eventos públicos a quienes estuvieron involucrados en las peleas de los corsos.

La Policía justificó que hayan sido puestos en libertad 10 minutos después de su detención en las disposiciones establecidas para procedimientos contravencionales. Según su interpretación, si un Juez no ordena la detención, no pueden privar de su libertad a un revoltoso. Esta explicación no conformó, pero fue aceptada.

En cambio, y por ser una conducta reincidente, sancionarán a un efectivo que puso trabas a quienes querían denunciar las agresiones de las que habían sido víctimas. Esa denuncia, después que asistieron a los heridos en el Hospital Referente de Area Vicente Agüero, fue tomada en la Unidad Judicial de la Unidad Regional Colón, en Jesús María.

En los próximos fines de semana, la Municipalidad tiene previsto hacer el 2° Encuentro Folklórico en la plaza Nóbile y el Festival de Food Trucks. En esos eventos no quieren revivir lo de los carnavales.

Mientras tanto, más allá de las prohibiciones, sería saludable que se encararan políticas sociales para el abordaje de la violencia y, fundamentalmente, de las adicciones.

