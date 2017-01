Peteco Carabajal habló sobre su ausencia en Jesús María.

Manifestó que su representante decidió no arreglar con el Festival por comentarios sobre lo que podía decir en el escenario, pero aclaró que no conoce a nadie de la Comisión.

Jesús María. En los últimos días se viralizó un print de pantalla con supuestas declaraciones de Peteco Carabajal acusando al Festival Nacional de Doma y Folklore de ejercer “censura”.

“En Jesús María no puedo actuar porque el propio presidente del Festival me dijo que tenía miedo de que hable mal de los actos del gobierno, sobre todo del encarcelamiento ilegal de Milagro Sala o la represión a los Mapuches”, decía la frase que llegó a muchos celulares.

En las últimas horas, el propio folklorista santiagueño tomó su móvil y se filmó en un “video-live” que se emite en vivo desde la cuenta de Facebook.

Durante 20 minutos, Peteco se refirió a su ausencia en el Festival y a la “censura”.

En primer lugar, dijo no sentirse censurado, aunque le llama la atención la disminución de contrataciones desde enero de 2016.

Comparó la situación con la vivida en la Dictadura, cuando algunos artistas no podían actuar ni sus temas no salían en las radios.

“Lo voy a aclarar porque se está agrandando mucho el tema: todos los que me contratan, hablan con Isabel (Noriega, la representante), en la oficina. A mí se me informa donde voy a tocar, nada más. Ella tomó la determinación de no arreglar con el Festival porque se ha enterado que había esa cuestión de que tenían miedo que yo hable algo o diga algo sobre Milagro Sala. Ella tomó la determinación de no ir. A partir de ahí se hizo todo un embrollo”, aclaró.

Y agregó: “Salió una publicación donde yo digo que el presidente (del Festival) me censura. Yo no lo conozco al presidente ni a nadie de la comisión. Pero no se puede hablar de censura”.

El propio Nicolás Tottis dijo descreer de las declaraciones de Peteco que, no obstante, dejó entrever “el temor de la Comisión”.

“Me da vergüenza hablar de esto por tantos compañeros que sí han sido censurados en serio”, añadió.

Por último, Carabajal dijo: “Yo tengo mi pensamiento sobre este gobierno y lo manifiesto, pero no tiene nada que ver con que me están censurando”.

19-01-2017