Macri volvió al Festival con el Gobernador.

Jesús María. El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el Gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, asistieron a la séptima noche de 52° Festival Nacional de Doma y Folklore.

En medio de un operativo de seguridad típico de este tipo de visitas, ingresaron al anfiteatro y se movieron en un área del predio, próxima al escenario Martín Fierro.

Después de hablar con algunos medios, recorrieron los puestos gastronómicos y de artesanías que están en el salón 16 de mayo –parte trasera del escenario- y sus inmediaciones y fueron a la platea.

La Comisión había preparado un palco especial al lado del campo de la jineteada, separado por una cerca del lugar desde el cual se relatan las montas e improvisan los payadores.

Uno de ellos, Nicolás Membriani, se refirió a la visita de Macri y éste ensayó una respuesta, que no pasó de dos versos: “Aquí me encuentro otra vez, en la querida Jesús María, y no será la última vez... y hasta acá llegué”.

La Agencia Telam transformó al Presidente en un artista más de la grilla, ya que tituló

“El presidente Macri se presentó en el Festival de Doma y Folclore” y destacó que “se animó a una breve payada, que subió a las redes sociales”.

El Primer Mandatario llegó aproximadamente a las 21:30. La última visita oficial del Presidente en Córdoba fue el 1 de diciembre y la de ayer fue la séptima desde que asumió la Presidencia de la Nación.

11-01-2017