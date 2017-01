Esta noche vendría el Presidente de la Nación.

Jesús María. El Presidente de la Nación ha prometido visitar la ciudad esta noche, para ir al Festival Nacional de Doma y Folklore.

Como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri vino por primera vez el 8 de enero de 2013, luego de un breve paso por Colonia Caroya.

Lo acompañaron Miguel del Sel, que de inmediato comenzó a bromear con los mandatarios locales, y el ex árbitro Héctor Baldassi.

Luego del encuentro protocolar -duró unos 45 minutos- Gabriel Frizza lo acompañó, caminando por la calle Córdoba, hasta el anfiteatro José Hernández, donde fueron recibidos por la Comisión Directiva.

Al año siguiente, en la noche inaugural no estuvo el entonces Gobernador, Dr. José Manuel de la Sota, y Macri pasó a ser la figura política más importante.

También empezó la visita en Colonia Caroya, donde inauguró un refugio de colectivos colocado en la Av. San Martín. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le había donado a la Municipalidad unas 40 estructuras que necesitaban reparación, pero pudieron ser usadas.

Monzó, Roulet, Baldassi y Del Sel -ya Diputados Nacionales-, lo acompañaron luego a ver el nuevo mangrullo del ingreso al anfiteatro, financiado a cambio de un cartel publicitario.

Días antes, en las redes sociales había publicado: “Para esta fecha, cada año, me gusta darme una vuelta por el Festival de Jesús María. La feria, las peñas, el folclore y la hospitalidad cordobesa son cosas para disfrutar. Cada vez que veo la doma me parece admirable el aguante de los jinetes para no caerse. Además de un espectáculo hermoso es también una buena metáfora para la vida. Un mensaje que nos recuerda que el premio es para el que no afloja”.

Frizza le facilitó un contacto con dirigentes y empresarios locales y otro con intendentes, concejales y referentes políticos de otras ciudades. A esa altura, el PRO empezaba a destacar al Intendente de Jesús María como “un aliado”. “Me parece que Gabriel viene más rápido que Luis (Grión). Es más lenteja”, definió Macri.

“Si creen que hay otra forma de hacer política, pensando en la gente, sin creerse los dueños del Estado ni abusar en beneficio propio, siempre tendrán lugar en nuestra propuesta”, añadió.

En enero de 2016, ya como Presidente de la Nación, se anunció su visita al Festival pero a último momento vino la Vicepresidenta.

La tercera visita a la zona se concretó el 26 de mayo pasado, cuando firmó con Frizza el millonario convenio de financiamiento de mejoras a través del PROMEBA y presidió el acto de entrega de utilidades del 51° Festival Nacional de Doma y Folklore.

Algunos de sus dirigentes soñaban con pedirle financiamiento para techar las tribunas del anfiteatro José Hernández o apoyo publicitario, pero su visita fue tan acotada que no les dio tiempo de abordarlo.

Para hoy se anuncia se participación en la inauguración de un gasoducto en La Calera, a las 20:30, y la llegada a Jesús María para las 22.

11-01-2017