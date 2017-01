Está listo el proyecto que declarará Deporte Nacional a la jineteada.

Jesús María. El 52º Festival Nacional de Doma y Folklore dará marco a la presentación del proyecto de Ley que propone la defensa de las tradiciones e incluye la declaración de Deporte Nacional a la jineteada.

En agosto, la comisión organizadora de la fiesta convocó a las Federaciones Gauchas de varias provincias, a dirigentes de la Confederación Gaucha Argentina y a diputados nacionales para aunar criterios en torno a la preservación y reglamentación de la tradición argentina, en todas sus facetas.

Entonces coincidieron en la necesidad de regular los campeonatos de jineteadas de todo el país y que esta actividad fuera reconocida como Deporte Nacional.

Los diputados Nicolás Massot y Javier Pretto y la senadora Laura Rodriguez Machado apoyaron la iniciativa en ese momento y este jueves regresarán a Jesús María.

“El borrador de la ley de protección de las tradiciones está listo; lo que se habló en el Acta Acuerdo se volcó en papel”, dijo Nicolás Tottis.

Y agregó: “Después de lo que pasó con los galgos -la prohibición de las carreras-, era necesario no declarar porque iba a ser contraproducente. Acá no solamente estamos hablando de la jineteada, sino de defender la tradición en todas sus ramas, como la danza y el canto. No vamos a parar hasta que esto sea ley”.

También subestimó el último reclamo de las agrupaciones proteccionistas, que el primer fin de semana del Festival estuvieron frente al Anfiteatro: “El año pasado eran 80, ayer eran 12”.

“Acá vamos a dejar en claro que el caballo cumple con el bienestar animal y lo vamos a defender en todo el país”, concluyó.

09-01-2017