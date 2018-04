Jesús María. Se aproxima un año electoral y van apareciendo los candidatos. Quien nunca ocultó su interés en serlo es Luis Picat, que sin vueltas asiente: “Siempre dije que iba a continuar con la carrera para Intendente. En diciembre pasado me hicieron otra nota periodística y dije que íbamos a seguir adelante. Y creo que hemos hecho lo suficiente para poder mostrar, quizás, una mejor opción que en 2015, con mayor conocimiento de la gente, con una gestión al frente de una institución, con mucho crecimiento en la parte privada y manteniendo una coherencia, valores que hasta ahora, creo, hemos podido mostrarle a la sociedad”.

- ¿Esta vez será en una fórmula de Cambiemos?

- Creo que va a ser dentro de Cambiemos porque la UCR, a nivel nacional, se va a contener en Cambiemos. Yo no me voy a despegar de este partido porque es el que me ha contenido en 2015. Sí les he pedido a los correligionarios que hagamos un partido amplio y en Jesús María, sea Cambiemos o no, debe serlo: sumar a distintas voces y en ese sentido estoy buscando aquellas voces que quieran trabajar para la ciudad, sean del color que sean.

- ¿Y si en Córdoba no llegan a un acuerdo?

- Creo que no existe la opción de que se abran. He hablado mucho con todos los dirigentes, Aguad, Negri, Mestre, y no hay opción que no sea Cambiemos. Por lo tanto, creo que esa también será nuestra postura.

- En Jesús María el PRO es parte de Compromiso Ciudadano. ¿Han tenido contacto?

- No, para nada. Tenemos una muy buena relación a través del Concejo, discutimos muchas cosas. Con la actual Intendenta hemos compartido cosas en La Rural, pero hasta ahí nomás, en el marco institucional.

- ¿Qué cambiaría si hoy fuera Intendente?

- Habría muchas cosas. Me parece que el modelo para pensar la ciudad está añejo, seguimos con el modelo del siglo XX. Pronto se terminará la autovía Córdoba- Jesús María y se ha licitado la autopista. Yo creo que ni Jesús María ni sus alrededores han dimensionado la potencialidad que significa eso. O nos transformamos en una ciudad dormitorio, con servicios pobres, o le damos una opción diferente al que quiera no solamente vivir, sino realizar negocios. Va a ser uno de los ejes, sin dejar lo social, que significa solamente dar cloacas, asfalto y ladrillos, sino también dar dignidad. Y creo que estamos perdiendo el horizonte en ese sentido, de cómo darle dignidad a quien hoy no la tiene.

29-04-2018