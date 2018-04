Para Bullrich "los ciudadanos piden la presencia de Gendarmería en las calles"

Durante su visita a la zona, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió el accionar de Gendarmería y habló sobre la imagen positiva que tienen los ciudadanos en torno a la institución.

En el discurso que brindó en el Destacamento Móvil III de Bº Malabrigo, se dirigió a los efectivos de la fuerza y dijo: "Son una esperanza importante en el pueblo argentino."

"Ustedes tienen que tomar dimensión de lo que significa que los ciudadanos pidan la presencia de Gendarmería y que la sociedad reconoce en la fuerza valores por los cuales quieren tenerlos cerca de sus casas, de las calles, de las escuelas, de las rutas y de las fronteras donde intenta entrar droga", continúo.

Del mismo modo se expresó en su segunda alocución pública durante la ceremonia por el 60º aniversario de la Escuela de Subificiales: "Como gobierno estamos muy apoyados en lo que hace Gendarmería para luchar contra la inseguridad y el narcotráfico, cuidar y estar cerca de la gente. Creemos que tiene muchas virtudes".

La ministra resaltó además que la institución nacional "está cada vez mas preparada para combatir el delito organizado y ponerse a la altura de los desafíos que el mundo presenta".

Por otro lado, puntualizó sobre los objetivos trazados para combatir el narcotráfico, problemática que según dijo, representa una de las principales preocupaciones del gobierno de Mauricio Macri.

"No puede haber un sólo milímetro de territorio argentino donde una fuerza de seguridad no pueda entrar, no podemos tener gente presa del narcotráfico", señaló.

"Gendarmería no miente"

Bullrich también aprovechó su discurso en el instituto formador de gendarmes para referirse al caso Maldonado, aunque sin alusión directa, y defendió a la fuerza: "Siempre que actúen en el marco de la ley van a tener nuestro apoyo incondicional. Si en algún momento se ayudó más al victimario que a la víctima, se defendió más al delincuente, nosotros lo estamos revirtiendo. Si en algún momento no se creyó en la palabra de Gendarmería y se la quiso poner en el lugar de una triste etapa de la historia, sepan que haber mantenido la verdad hizo que saliésemos reforzados, entendiendo que cuando uno defiende lo justo, la mentira se destruye.