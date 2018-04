Argentina tendrá sus 7 Maravillas.

Una campaña lanzada por New 7 Wonders tiene como objetivo seleccionar los siete lugares naturales más espectaculares de Argentina.

Hace ya cinco siglos desde que el pintor de origen neerlandés Maerten van Heemskrerck pintase un total de siete cuadros que representaban las siete maravillas del mundo en materia de arquitectura y escultura. Todas ellas pertenecen a un pasado muy lejano y han sido memorizadas por cientos de estudiantes en sus clases de Historia: el Faro de Alejandría, los Jardines Colgantes de Babilonia, el Templo de Artemisa en Éfeso, la Gran Pirámide de Guiza, la Estatua de Zeus en Olimpia, el Coloso de Rodas y el Mausoleo de Halicarnaso.

Los restos que se pueden rastrear en la actualidad de estas 7 emblemáticas construcciones son más bien pocos. De hecho, incluso la existencia de alguna de ellas en la realidad se ha puesto en entredicho, tal y como ocurre con los Jardines Colgantes de Babilonia cuya posible ubicación en la ciudad de Babilonia es más bien remota. La única que se conserva casi en su totalidad y que puede ser visitada aún a día de hoy, es la Gran Pirámide de Guiza en Egipto. Convertida en todo un emblema histórico y turístico, la pirámide cobró especial interés mediático hace un par de meses al descubrirse un espacio completamente vacío y hasta el momento desconocido en su interior.

Estas siete maravillas del Mundo Antiguo siempre han estado presentes en nuestra sociedad, de tal forma que incluso se ha llegado a buscar sus homónimas en el mundo moderno. Así, en el año 2007 se llevó a cabo un concurso internacional organizado por el suizo Bernard Weber para determinar los monumentos más espectaculares en pie de nuestra época. Finalmente las siete ganadoras fueron el Taj Mahal en la India, Petra en Jordania, El Coliseo de Roma en Italia, la estatua de Cristo Redentor en Brasil, Chichén Itzá en México y la Gran Muralla China.

Siguiendo la esencia de este concurso a escala mundial, la organización New 7 Wonders, fundada por Bernard Weber, ha presentado recientemente una campaña para encontrar las siete maravillas de la Argentina. Eso sí, en este caso se trata de lugares en los que la acción del hombre no ha sido necesaria por lo que se estaría hablando de parajes naturales. El objetivo no es otro que el de concienciar a la población sobre la necesidad de cuidar y proteger el legado natural presente en nuestro país.

No es la primera vez que se lleva a cabo una iniciativa de este tipo. El referente más inmediato lo encontramos en el 2011 con la campaña a nivel mundial New 7 Wonders of Nature, concurso en el que las Cataratas del Iguazú fueron uno de los siete ganadores. Ahora, Argentina repetirá este concurso pero a nivel nacional.

En nuestra provincia existen un gran número de enclaves naturales que podrían optar al título de maravilla del mundo. Sin duda uno de los atractivos más llamativos son los dos complejos de volcanes que se encuentran en la Sierra de los Cóndores y en Pocho, al noroeste de la capital. Hoy inactivos, estos son especialmente interesantes ya que su ubicación, tan lejana a los Andes, no es nada usual. En los últimos años el auge del turismo volcánico ha ayudado a visibilizar más estos parajes naturales, hasta ahora en baja estima por su peligrosidad. Lugares como Filipinas, Hawái o Chile han experimentado un repunte en el turismo debido al número de personas que visitan los diferentes volcanes milenarios con los que cuentan. Incluso en Estocolmo los antiguos vestigios de un volcán de hace más de 3 millones de años han servido como reclamo turístico; en ese caso fue la empresa PokerStars la que organizó hace un par de años un torneo de póker en las entrañas de este volcán.

Además de estos complejos volcánicos, Córdoba también cuenta con otros espacios naturales dignos de alzarse con el premio, como la Laguna Mar Chiquita, el Cerro Champaquí, las cuevas de Ongamira o la cueva de los Pajaritos. Todos ellos fueron nombrados como Maravillas de Córdoba en el 2008 en un concurso organizado por el diario La Voz del Interior y la Agencia Córdoba Turismo.

Para que alguno de estos parajes naturales cordobeses forme parte del concurso deben ser inscritos en su página antes del inicio del mes de junio. Después de esta fecha se llevarán a cabo diferentes votaciones. Del 7 de junio al 21 de agosto se escogerán a los 77 prefinalistas que se verán reducidos a solo 28 tras la votación de un panel de expertos. En el mes de septiembre se iniciará la segunda votación hasta el año que viene. Así, en abril de 2019 se darán a conocer los ganadores.

