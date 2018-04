La oposición no acompañó el Código, en una tensa sesión.

Colonia Caroya. Los bloques de la Unión Cívica Radical y de Juntos por Colonia Caroya votaron en contra de la creación del nuevo Código de Participación Ciudadana en una sesión que terminó con discusiones por la presencia de los concejales en las comisiones en las que se analizó el proyecto.

Para Amilcar Ñañez (UCR), la nueva legislación fue “un trámite express” y “trabajado a las apuradas”.

“Esto amerita un análisis más detallado, no había necesidad de derogar siete ordenanzas; habíamos pedido asesoramiento con el constitucionalista Antonio María Hernández y pedimos dos semanas más para que salga en consenso; no entendemos el apuro y cuando preguntamos, nos respondieron que era porque pronto venía el Mundial (de fútbol); fue un atropello de un poder sobre otro”, indicó.

Sergio Aguirre (JPCC) aseguró que el Código es un “copie y pegue de la Carta Orgánica”.

“Es un deterioro a la representatividad ciudadana, es mucho más engorroso; es una lástima que no se puede ser claro con la gente”, mencionó el edil.

Ante los argumentos, el oficialismo cuestionó a la oposición por no haber asistido a las comisiones en las que se trató el tema.

“En un mes fui a cuatro reuniones con los concejales y a algunos no los vi nunca; antes de hablar, hay que hacer un mea culpa; si prefieren su trabajo particular, no pidan más tiempo de debate de un proyecto”, dijo el Intendente .

Para Ñañez, “cuando el debate está perdido, descalifican”.

“Creen que por no poder asistir a todas las comisiones, no estudiamos el tema. No hace falta que estén los nueve concejales en todas las reuniones, no estamos en una escuela”.

Aguirre, en tanto, calificó de “intolerantes” a los oficialistas que “pasaron factura por las ausencias en las comisiones por no querer aceptar el fundamento del voto”.

20-04-2018