Jesús María es sede de torneos de ajedrez válidos al ranking internacional.

Jesús María. Este viernes, a a las 11, empezaron a jugarse en la sede de Tucumán 591, en pleno centro de Jesús María, las Semifinales de los Campeonatos Argentinos Amateur Sub 1700 “Biblioteca Sarmiento” y Sub 2000-2300 “Roberto G. Grau”, en el marco de los torneos que coordinan Ajedrez Plus y FADA.

Pueden participar aficionados hasta 2200 puntos de Elo Fide, en estas competencias que clasificarán el 40 por ciento de los inscriptos para las Finales Argentinas Amateur 2018.

Los torneos se desarrollarán por sistema suizo a 6 rondas, 60 minutos por jugador con 30 segundos de incremento, hasta el sábado 31 a las 20.

El lunes 2 de abril habrá una doble jornada con el Torneo Abierto de Ajedrez Elo Rápido “Malvinas Argentinas”, desde las 15, en la misma sede y el Torneo Elo Blitz “Ciudad de Jesús María”, a partir de las 18.

Informes e inscripciones: en la web oficial https://festivaldeajedrezenjesusmaria.wordpress.com/, telefónicamente al 03525- 15523554 o 0351- 155126557 o personalmente en la sede del torneo.

Se ofrecen opciones de alojamiento a precios promocionales para jugadores de otras localidades.

Programa

Viernes

9:30. Recepción e inscripción de los jugadores.

10:45. Cierre de inscripciones – Acto Inaugural.

11:00. Primera Ronda Semifinal Argentina Sub 1700 – Semifinal Argentina Sub 2000-2300.

15:30. Segunda Ronda.

18:30. Tercera Ronda.



Sábado

10. Cuarta Ronda.

14. Quinta Ronda.

17:30. Última Ronda.

20:30. Acto de Clausura y Entrega de Premios.



Byes Anunciados y entradas tardías: Se podrán solicitar 1 o 2 byes anunciados, para las primeras 4 rondas.

Actividades Extras: Lunes

15. Torneo ELO Rápido (8′ + 4¨) “Malvinas Argentinas”.

17:30. Torneo ELO Blitz (3´+ 2¨) “Ciudad de Jesús María”.

19:30. Finalización de la actividad.

30-03-2018