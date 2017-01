Preocupan los intentos de “cuentos del tío” telefónicos.

Toda la zona. Esta semana volvieron a “atacar” telefónicamente los delincuentes que intentan hacer “el cuento del tío” simulando ser familiar de la víctima.

Numerosos vecinos de la región han denunciado la situación a las comisarías locales, mientras que otros prefirieron cortar la llamada.

Las víctimas de los llamados, generalmente, son personas mayores. Desde el otro lado del tubo, alguien se hace pasar por un hijo y le pide que tenga preparados billetes para cambiar en el Banco.

Si la persona lo cree, le informan que un amigo pasará a buscar el dinero “ya que el hijo se encuentra en el Banco haciendo los trámites”.

En Colonia Caroya hubo dos casos de mujeres adultas mayores que lo creyeron y entregaron los pocos billetes que tenían ahorrados.

La Comisaría de Colonia Caroya pide dos acciones importantes: la primera es que corten la llamada y la segunda es que no llamen inmediatamente al familiar para corroborar la veracidad del pedido, ya que las personas mayores no se dan cuenta que si el delincuente no cortó, la llamada del “intento de engaño” sigue en línea y puede provocar que, en ese momento, el estafador se haga pasar por el hijo sin que la víctima lo advierta.

