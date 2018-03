Lo dijo el Diputado Nacional Gabriel Frizza en una entrevista con periodistas de FM- Comunicar. “No hay que vetar personas porque creemos que no les podemos ganar”, opinó.

Colonia Caroya. El Diputado Nacional Gabriel Frizza fue entrevistado este viernes en FM-comunicar, de esta ciudad, y dejó abierta la discusión interna en el seno de Cambiemos local acerca del apoyo a un cambio de la Carta Orgánica Municipal que le permita al intendente Gustavo Brandán ser reelecto.

Para Frizza, “la Carta Orgánica le juega en contra al Intendente Brandán como le jugó en contra a los otros intendentes, anteriormente”.

Sobre el gobierno local actual, sostuvo que la ciudad “está bien administrada, tiene muy buen intendente, está haciendo las cosas bien, ha generado obras como hacía mucho que Colonia Caroya no tenía”.

Y añadió: “A mí me da mucha lástima porque me parece que Gustavo tendría que tener la oportunidad de gobernar en un nuevo período. Obviamente, nosotros vamos a intentar ganarle, pero quiero ganarle con algo superador (…). Nosotros tendríamos que tener la posibilidad de competir para que Colonia Caroya tenga la mejor opción. Eso es lo que critico de esta Carta Orgánica”.

El legislador de Cambiemos por Córdoba dio un claro mensaje a su partido: “No hay que tenerle miedo a esto y no hay que vetar personas porque creemos que no les podemos ganar. Ese es otro trabajo, más político, que correrá por nuestra cuenta”.

También sostuvo que en Jesús María “no están dadas las condiciones” para discutir la redacción de una constitución propia y justificó su postura castigando a la oposición, como ya lo hizo otras veces: “La política partidaria se metió en los últimos tiempos en el Concejo Deliberante. Lamentablemente, la oposición hoy rechaza todo por rechazar, no tiene argumentos. Uno escucha posiciones inentendibles. En ese contexto, va a pasar lo que le pasó a Colonia Caroya: tiene una Carta Orgánica hecha para que el gobierno no gobierne con la tranquilidad que tiene que tener por haber sido elegido por la gente”.

El ex Intendente de la cabecera departamental fue taxativo al decir que no es bueno “algo tan tajante como tiene Colonia Caroya, que el Intendente tiene que estar cuatro años y se tiene que ir”.

Su lógica se basa en las condiciones para gestionar y, naturalmente, en su propia experiencia: “Tiene que estar un tiempo prudencial y no se tiene que hacer dueño de la ciudad porque nadie es dueño de nada. Pero, por ejemplo, dos períodos es algo lógico y es algo que hemos discutido provincialmente y en lo que nos hemos puesto de acuerdo todos los partidos políticos. Es mucho más sano tener un proyecto donde se puede planificar, gestionar, hacer obras (…) Ningún intendente termina una obra en cuatro años, salvo que sea una obrita chica. Pero a una idea de ciudad no la termina en cuatro años. Gestionar una obra de pavimento como la que está gestionando Gustavo (Brandán) en Buenos Aires le va a llevar dos años y con las condiciones que tiene Colonia Caroya hoy no las va a poder hacer”.

