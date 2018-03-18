Este lunes se sortean los 10 primeros terrenos municipales

El plan "Terra Nostra", impulsado por la Municipalidad de Colonia Caroya, tendrá este lunes 19 el primer sorteo de terrenos.
El acto será a las 20 en el Club San Martín, donde 228 familias mantendrán la expectativa por ser una de las 10 beneficiarias.
De la decena de sitios a sortear, uno es para un cupo especial: se adjudicará entre siete familias que integran un padrón de adultos con niños con discapacidad a cargo.
Los otros nueve se sortearán entre 221 personas con menores a cargo y que hayan demostrado ingresos familiares de 20 mil pesos o individuales de 10 mil.
Padrón de familias con integrante con discapacidad (entre estos inscriptos se sorteará uno de los 10 terrenos):
1. DE LA VEGA ANA
2. LONDERO ALEJANDRA
3. MANSILLA JOSE
4. MANSILLA VICTOR JULIO
5. ORTEGA ALEJANDRO
6. RAMIREZ CEPEDA NATALIA
7. RIVERO,PABLO CESAR
Lista de familias que accederán al sorteo de nueve de los 10 terrenos disponibles:
1. ACOSTA ALEJANDRA CECILIA
2. AGUIRRE MARISA ESTER
3. AGUIRRE ZULMA
4. AHUMADA NANCY
5. AISA NELSON ADRIAN
6. ALAMO MARCELO RICARDO
7. ALANCAY CARMELO ENRIQUE
8. ALLENDE VILMA
9. ALMADA CARLOS RAMON
10. ALMADA CIMENA
11. ALMADA DIEGO
12. ALMADA MARIA LAURA
13. ALMADA MARIANA
14. ALTAMIRANO GLADYS
15. ALVAREZ KARINA
16. ALVAREZ ESTELA
17. ANCHAVAL MARÍA ANTONIA
18. ANCHAVAL MONICA BEATRIZ
19. ANDRICH OSCAR
20. ARCE IRMA LILIANA
21. ARIS ROSA VANESA
22. ARRIETA MÓNICA MARGARITA
23. ASELONI DANTE MAURO
24. ASTRADA DIEGO
25. ASTUDILLO MARIA BELEN
26. BARRERA ARIEL
27. BARRERA GUSTAVO ARIEL
28. BARRIOS HUGO
29. BARTOLLINI WALTER
30. BERGESE MARIA GABRIELA
31. BERNARDIS MICAELA
32. BRANDALESSI CRISTIAN
33. BRAVO ALEJANDRO
34. BRAVO MARCOS
35. BUSTAMANTE LEONARDO GABRIEL
36. BUSTOS ALEJANDRA KARINA
37. BUSTOS DIEGO
38. BUSTOS HUGO GUSTAVO
39. BUSTOS ROBERTO ARIEL
40. CABRERA ALEJANDRO JAVIER
41. CABRERA MARTA ELENA
42. CACERES LUCAS JESUS
43. CADAMURO GLADYS
44. CANTARUTTI DANIEL
45. CANTEROS ELSA ISABEL
46. CAPDEVILA CARINA VANESA
47. CAPELLO MARCIO ROGELIO
48. CARRIZO ANDREA
49. CARRIZO ANSELMO FELIPE
50. CASTELLO DEBORA
51. CASTRO JUANA ISABEL
52. CEBALLOS RICARDO
53. CEJAS CAROLINA SOLEDAD
54. CELIZ SERGIO ALEJANDRO
55. CENTINI CARLOS PASCUAL
56. CHAVEZ PAOLA
57. CIERI EMANUEL ALBERTO
58. CONCHA ALVAREZ CARLOS ALBERTO
59. COULY PATRICIA ISABEL
60. CRAGNOLINI PAMELA
61. CRESPIN LAURA
62. DAL MORO MAURICIO JAVIER
63. DAMARIO LORENA
64. DEPAOLI VERONICA
65. DEPAOLI WALTER
66. DIAZ ARIEL
67. DIAZ DIEGO DAVID
68. DIAZ MALDONADO NORMA
69. DIAZ MAXIMILIANO RAMON
70. DIAZ SILVIA
71. DOLIES MARIA ELENA
72. DOLZANI GISELA
73. DORIA JORGE EDUARDO
74. DRAGO GILDA
75. ECHAVARRIA LUCAS ESTEBAN
76. ESCOBEDO INES
77. ESPINDOLA PABLO
78. ESPINOZA JOSE SEBASTIAN
79. ESTANCIERO ALEJANDRA
80. EULIARTE FLORENCIA
81. FERNANDEZ CRISTIAN
82. FERREYRA NORMA GRACIELA
83. FIGUEROA GABRIELA
84. FIGUEROA NOELIA
85. FLORES CRISTIAN
86. GARAY LUCIANO
87. GARCIA GRACIELA NOEMI
88. GARCIA ROMINA
89. GODOY MIGUEL ANGEL
90. GOMEZ CONCEPCION
91. GOMEZ ESTEFANIA
92. GONZALEZ MARTIN FACUNDO
93. GRION MARIA DANIELA
94. GUDIÑO CLAUDIA
95. GUZMAN DIEGO
96. HEREDIA MARIA ALEJANDRA
97. HORNSTEIN DIEGO DANIEL
98. JUAREZ GABRIELA
99. LABASTO GERMAN DARIO
100. LAURET JUDITH
101. LAZARTE SILVIA GRACIELA
102. LEDESMA LEONARDO RUBEN
103. LESCANO EDGAR
104. LESCANO LUNA MARIA SOLANGE
105. LESIW CARLOS GUILLERMO
106. LESTA CABRERA INES
107. LONDERO NATALIA
108. LUBERCHI EMANUEL
109. LUCANA ESPOSO BETTY
110. LUNA EUGENIA
111. LUQUE ARIEL GUSTAVO
112. LURASCHI VERONICA
113. MAIDANA JOHANA
114. MAIDANA JUAN MANUEL
115. MALDONADO MAXIMILIANO
116. MANSILLA ANA MARIA
117. MARINO DAMIAN
118. MARQUEZ PABLO RAMON
119. MARQUEZ YANINA SOLEDAD
120. MARTELLOSSI FERNANDO
121. MARTINEZ GRISELDA
122. MARTINEZ LAURA
123. MARTINEZ MAURICIO
124. MENA MARIA ROSA
125. MIERS MARISA
126. MOLINA CELIA
127. MOLINA ROBERTO CARLOS
128. MONGES MARIANA SOLEDAD
129. MONINA FERNANDO
130. MONTIEL SANDRA
131. MORENO VANESA
132. MORIS FEDERICO
133. MOYANO ANA GABRIELA
134. MOYANO FERNANDA
135. MURACCIOLE FLORENCIA
136. NANINI DANIEL
137. NARI LORENA
138. NUÑEZ HUMBERTO
139. OCHOA ANDREA VERONICA
140. OLARIAGA ALEJANDRA
141. OLIVA SILVIA ANALIA
142. OLIVERA MARIBEL
143. ORONEL JAVIER OSVALDO
144. OVIEDO SILVINA ALEJANDRA
145. PARIZIA ANA CAROLINA
146. PERALTA FERNANDO SEBASTIAN
147. PEREZ JUAN ISMAEL
148. PETRELLO VANINA
149. PETTINA SILVANA VALERIA
150. PIANA GEORGINA SOLEDAD
151. PONCE LUIS ALEJANDRO
152. PORRO SILVIA EDITH
153. PORTELA JORGE
154. PREZ ELIANA
155. PREZ IVANA VALERIA
156. PRIMO FRANCO ALBERTO
157. PROSDOCIMO ANDREA MARCELA
158. PUCHETA JUAN ELOY
159. QUINTEROS LEONARDO
160. QUINTEROS NAYLA
161. QUIPILDOR JUAN JOSE
162. QUIROGA OMAR DANIEL
163. RAMELLA ALEXIS
164. RAMOS MAURO GERARDO
165. RIZZI MARIA EUGENIA
166. RIZZI SILVANA DEL VALLE
167. ROBER GRACIELA
168. RODRIGUEZ JANINA
169. RODRIGUEZ MARCOS
170. ROGGIO MARIA SOLEDAD
171. ROLDAN SOLEDAD LUCIANA
172. ROMERO ANGEL
173. ROMERO MARCOS
174. ROMERO MARIA SOLEDAD
175. ROMERO VICTOR
176. ROSALES JUAN EDGARDO
177. ROSSI MARISA
178. RUIZ CLAUDIO GUSTAVO
179. SAMPALLO CARLOS
180. SANCHEZ EDITH MARCELA
181. SANCHEZ GERARDO
182. SENA ZUNILDA
183. SILVA EMILIANO LUIS
184. SILVA SOL ELENA
185. SILVA VACA MARCOS
186. SLAME JULIO CESAR
187. SOSA CARLOS
188. SOSA EMANUEL
189. SUAREZ DIEGO MARTIN
190. TIRABOSCHI VICTOR
191. TISSERA CESAR
192. TOLEDO FERNANDO
193. TORRES GRISELDA
194. TORRES RAMON NICOLAS
195. TORRES RODOLFO
196. TREJO DANIEL ALEJANDRO
197. ULLUA ANA ROSA
198. VACA NOEMI
199. VACA ZULEMA MARIA
200. VALENZUELA MONICA
201. VANDERSANDE MARIELA
202. VARELA GUILLERMO
203. VAZQUEZ JOSE
204. VERA ALEJANDRA
205. VERA MERCEDES
206. VICENTE CLAUDIO
207. VICENTINI LEONARDO GABRIEL
208. VIDELA MARIA CRISTINA
209. VILCHES GASTON ANDRES
210. VILLALBA WALTER
211. VISINTIN FERNANDO ARIEL
212. WALKER LUIS
213. ZAPATA CESAR
214. ZAYA SONIA
215. ZERDAN RAMON ESTEBAN
216. CABRAL RICARDO LINDOR
217. ESPINDOLA JULIO CESAR
218. GUZMAN NICOLAS RODRIGO
219. CELAYE HUGO GABRIEL
220. CASTRO MIGUEL ANGEL
221. PONS ANDRES NICOLAS