Los Municipales de Jesús María quieren mayor aumento.

Jesús María. La Municipalidad local enfrenta un nuevo conflicto con los trabajadores municipales luego que el Concejo Deliberante aprobó la pauta salarial para 2018.

Anoche, un pequeño grupo de trabajadores, entre los que estaban dirigentes sindicales, marchó por las calles céntricas y se concentró una media hora frente al domicilio de la intendenta Mariana Ispizua, en la calle Julio A. Roca, donde le gritaron que era “títere de Frizza”, entre otras descalificaciones.

La propuesta y el conflicto.

El Ejecutivo había presentado al Sindicato un proyecto con montos menores y, luego de los primeros encuentros y negativas gremiales a aceptarlo, propuso un esquema que envió al Legislativo:





Como se ve, les propuso para marzo un incremento del 8 por ciento en el Sueldo Básico, pero también en las compensaciones remunerativas más un incremento del 33 por ciento en la asistencia y la puntualidad.

Para junio, el incremento a aplicar será del 5 por ciento en el básico y las compensaciones remunerativas, tomando como base la remuneración de mayo.

Finalmente, en octubre les incrementarían el 8 por ciento en el básico y las compensaciones remunerativas tomando como base la remuneración de septiembre, lo que completa un 22,47 por ciento para todo el año.

El Sindicato pretende un aumento del 20 por ciento hasta junio y en ese mes sentarse a negociar nuevamente, de acuerdo al aumento que crecimiento de la inflación. Además, pidieron que se tenga en cuenta que al compás del aumento del costo de vida creció, por ejemplo, el de la obra social Apross, por lo que también aumentan los descuentos.

Si se toma como base esta segunda propuesta del Ejecutivo aprobada por el Concejo, un trabajador de Categoría II – casi no hay empleados en categoría I- sin pago por título de Secundario, que hoy gana 11.498 pesos de bolsillo, a partir de octubre cobraría 13.173 pesos, lo que significa una mejora de apenas 926 pesos por sobre la primera, que no contemplaba incluir los aumentos no remunerativos en la mejora ni el incremento del 33 por ciento en la asistencia y la puntualidad.

17-03-2018