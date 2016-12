Polos opuestos.

Colonia Caroya. En su último viaje a Buenos Aires, el intendente Gustavo Brandán recibió una propuesta del Ministerio de Agroindustria: crear un Polo Productivo en la ciudad, financiado con fondos nacionales.

Desde hace tiempo existe en la zona un proyecto de cluster porcino con unos 12 productores asociados y el Ejecutivo pensó en atraer esa idea y enmarcarla en la sugerencia de Agroindustria.

También hay una idea de hacer harina de batata -podría exportarse- y huevos con Omega 3.

Pero faltaba el terreno, que debía ser del Estado. La Municipalidad sugirió el predio del canal San Carlos, que tiene 41 hectáreas. Sólo seis se afectarían al Polo Productivo.

El proyecto de ordenanza que autorice el uso de esa tierra para emprendimientos agroindustriales ingresó el pasado jueves, en la última sesión ordinaria, fuera de Orden del Día.

El propio Intendente debió asistir para explicar la idea, pero el bloque de la UCR pidió que no se trate “a las apuradas”, sin conocer antes qué parte del predio se afectaría y qué consecuencias generaría.

Brandán convocó a una sesión extraordinaria este miércoles y el debate fue intenso, con chicanas y acusaciones entre los adversarios más fuertes de la política caroyense.

No se votó.

Ese día a la mañana, los concejales de cada bloque fueron al canal San Carlos y coincidieron en que la cercanía al río limitaba todo tipo de proyecto de cría de animales.

Igualmente, la intención era autorizar el uso del espacio y luego ir avalando cada iniciativa privada para conformar el Polo Productivo.

El edil radical Amílcar Ñáñez pidió que el Polo se haga en otro terreno, ya que el canal San Carlos es Patrimonio de la ciudad y es el lugar donde está el acuífero subterráneo más importante de la región.

Al escuchar los argumentos del bloque de la UCR, Brandán explotó: “No soportan que un gobierno gestione cosas para la ciudad. Ya habían votado en contra de gestionar un Leasing. Estoy podrido de los dobles discursos. Sólo buscan dilatar las cosas y que este gobierno no se lleve los réditos. Si tanto molesta, pongan un artículo prohibiendo proyectos de cría de animales”.

“¡Ya derrapó, ya derrapó!”, le contestaban desde la UCR, mientras hablaba.

Luego, Ñáñez se despachó con el mismo tono: “Cuando le tocó ser oposición hizo cosas peores, pero no tenemos resentimiento, sólo trabajamos en pos de la ciudad. El proyecto es importante, pero el lugar no es el adecuado. Todo lo demás es chicana, pero no nos vamos a meter en el barro donde a él le gusta meterse… ¡Ah, y no tengo doble discurso!”.

Para el bloque radical, colocar el Polo Productivo en ese predio es “afectar el futuro de la Colonia”.

El oficialismo intentó defender el proyecto y someterlo a votación, pero el mismo Intendente pidió que quede en comisión y sea tratado el año próximo. Además, ha- bía sólo tres concejales “brandanistas” y cuatro de la oposición.

30-12-2016