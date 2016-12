“¿Qué cobra la Municipalidad? ¿Los metros cuadrados de una casa o los servicios que presta?”

Colonia Caroya. Los bloques de la minoría del Concejo Deliberante votaron en contra de la Ordenanza Tarifaria 2017 por considerar “excesivo” el incremento de la Tasa de Servicios a la Propiedad.

El bloque de la UCR presentó un escrito de cuatro páginas con cuestionamientos al proyecto y el principal reclamo es por el aumento de la Tasa mencionada, basado en la cantidad de metros cuadrados construidos: a mayor superficie, mayor aumento.

“Continuamos afirmando que se penaliza doblemente la mayor superficie construida; el tope de incremento debería ser igual para todas las construcciones, más allá de los metros de construcción; nos preguntamos qué cobra la Municipalidad: ¿una tasa por el tamaño de tu casa o por los servicios que presta en el lugar donde uno vive? No porque tengas una casa grande, vas a tener mejores servicios municipales”, reflexionó el edil radical Amílcar Ñáñez.

Tampoco coincidieron con el aumento del 50 por ciento a los sitios baldíos urbanos. “Es abusivo y no se condice con las distintas proyecciones inflacionarias para el año 2017”, dice el comunicado presentado a la Secretaría Legislativa.

La UCR propuso que el descuento a los contribuyentes cumplidores sea del 30 por ciento, sugerencia que fue desestimada por el bloque oficialista.

En tanto, Sergio Aguirre, único edil del bloque Juntos por Colonia Caroya, fundamentó: “Esperaba que no hubiera un aumento tan alto, considerando que el Ejecutivo, en consonancia política con Córdoba y hasta con Nación, ha logrado recursos que antes no llegaban. Creo que, con ese escenario, no era necesario caerle a los contribuyentes”, opinó.

26-12-2016