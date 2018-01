La preparación del Tricolor.

Alianza Jesús María trabaja pensando en su primera participación en un certamen de AFA. Intensificaron los entrenamientos y definen plantel para el Federal C.

Jesús María. El sueño de Alianza está tomando forma. La participación en el Federal C 2018 ya es una realidad.

El Tricolor se ganó la plaza por haber obtenido el título en el Torneo Clausura de la Liga Regional Colón. Será el tercer equipo de la zona en ingresar a un certamen de AFA.

La Comisión Directiva del club anunció la contratación de Alejandro Kenig como entrenador. El ex delantero de Talleres tendrá su primera experiencia como director técnico. Estará acompañado por Adolfi Villanueva y su equipo de trabajo, con quienes conquistaron el campeonato.

Luis Pesci será el coordinador. En diálogo con El Despertador, el Chueco dio a conocer algunos puntos de la idea de Alianza para afrontar la quinta categoría del fútbol argentino.

Respecto al armado del plantel, comentó: “Estamos viendo jugadores nuevos que vienen a prueba y se pueden sumar a la base que ya tenemos. Parece que algunos de los jugadores locales no han entendido lo que es esto del Federal C, que es una oportunidad para que se muestren y a algunos les da lo mismo y, por ejemplo, no vienen a práctica. La idea es que la mayor cantidad de chicos del club y de la liga local se puedan poner a la vista”.

“No vamos a traer jugadores de renombre. Los nombres no te garantizan nada en el fútbol. Estamos tratando de lograr que se arme un buen grupo, un buen plantel y tratar de llegar lo más lejos que se pueda en base al presupuesto que el club tiene. Yo no le puedo prometer a los jugadores, por más que vengan desde donde vengan, que le vamos a pagar diez mil pesos por partido y que después no se les pague”, continuó Pesci.

El coordinador también admitió: “Es fundamental tratar de bajar los decibeles de los jugadores, porque es todo nuevo para ellos”.

Durante la práctica, se pudo observar a varias caras conocidas en el ambiente de la Liga Colón. Entre otros, corrían a la par de sus compañeros, dos futbolistas de último paso por Falucho, y, muy identificados con el Azulgrana, como Alexis Coronel y Walter “Cabezón” Arias.

La puesta a punto

“Hay que hacer un cambio en la mentalidad y en el pensamiento de los futbolistas de la zona, que están acostumbrados a entrenar menos días a la semana. Hemos duplicado los días de entrenamiento. Lo hacemos cuatro veces por semana y cada práctica dura dos horas y media. El primer objetivo es la adaptación y el acondicionamiento básico”, destacó Marcos Cabrera, preparador físico del Tricolor.

El pasado viernes, los dirigidos por Alejandro Kenig visitaron a Unión de Oncativo, en un amistoso y registraron derrotas en los dos encuentros que disputaron.

Alianza Jesús María tendrá su debut el domingo 28 de enero, cuando visite a General Paz Juniors, por la Zona 4 de la Región Córdoba. Además, compartirá grupo con dos equipos de la Liga de Punilla, EMFI de Bialet Massé y Martín Ferreyra de Malagueño.

Cronograma de partidos

Domingo 28 de enero -1ª Fecha-.

General Paz Juniors - Alianza Jesús María

Domingo 4 de febrero -2ª Fecha-.

Alianza Jesús María - EMFI

Domingo 11 de febrero -3ª Fecha-.

Alianza Jesús María - Martín Ferreyra

Domingo 18 de febrero -4ª Fecha-.

Alianza Jesús María - General Paz Juniors

Domingo 25 de febrero -5ª Fecha-.

EMFI - Alianza Jesús María

Domingo 4 de marzo -6ª Fecha-.

Martín Ferreyra - Alianza Jesús María