Brandán citó al fiscal y a todos los comisarios por la sucesión de robos

El Fiscal Subrogante de Tribunales de Jesús María, Dr. Martín Bertone, y toda la cúpula de la Policía regional estuvieron reunidos con el Intendente Brandán tras la seguidilla de robos domiciliarios durante las noches de Navidad y Año Nuevo.

Es la primera vez que el mandatario logra la presencia de la máxima autoridad judicial, quien llegó acompañado por su secretaria y ayudante fiscal.

Además, estuvieron el Jefe de Departamentales Norte, Crio. My. Félix Quinteros; el Jefe de Departamental Colón, Crio. My. Daniel Barrera y su segundo, Crio. My. Aldo Spadacchini; el Comisario de Colonia Caroya, Rodolfo Torres y el de Jesús María, Hugo Barrios.

En las fiestas de fin de año, al menos una decena de viviendas sin moradores fueron el blanco de los delincuentes en zona rural y urbana.

En vísperas del Festival, Brandán pidió que no quiten recursos policiales de Colonia Caroya para cubrir Jesús María.

Ante esa solicitud, las autoridades policiales no solo le prometieron que no iban a mover efectivos, sino que llegarían móviles y personal para Colonia Caroya hasta que termine la fiesta gaucha.