Un Papá Noel correrá 135 Km.

Villa de María. Dos ciudades. 135 Km las separan. Con las intenciones de fomentar la actividad física y la ayuda social, un atleta y Profesor de Educación Física de 33 años se prepara para unirlas.

Él es Facundo Nicolás Navarro, oriundo de esta localidad. Durante los días 8, 9 y 10 de diciembre, correrá desde Jesús María hasta la cabecera del Departamento Río Seco.

Lo hará en el marco de su “7º Desafío Solidario x los Niños”. Consiste en venderles, simbólicamente, cada kilómetro recorrido a distintas empresas, organizaciones y municipios.

El dinero obtenido será para comprar juguetes para regalarles a los niños más necesitados de Río Seco, en Navidad.

Iniciará su trayecto a las 6, en la sede de la Sociedad Rural de Jesús María y la llegada será en la plaza de su localidad natal, con festejos y un evento especial para la ocasión, el domingo al mediodía.

“Acá no hay fundaciones; estoy con un proyecto de armar la mía; lo hago solo, pero con el apoyo de la Ambulancia del lugar que esté, de la Policía, que me da una mano siempre, comercios, que me bancan o compran varios kilómetros, la Municipalidad o alguna Comuna, que siempre me dan una mano”, añadió.

“Es algo muy lindo; si en los pueblitos se enteran, me esperan con juguetes que los voy cargando; algunos se ponen a correr o a andar en bici algún tramo junto conmigo”, mencionó Nico -o Chicho, como lo conocen sus amigos- quien también da charlas motivacionales y de inspiración en las escuelas.

Su vida deportiva no concluye en estos acontecimientos. Es el volante central del Club Social y Deportivo Estudiantes del Quillovil, el único equipo de Río Seco que juega en la Liga Ischilín de Fútbol. La particularidad es que la institución obtuvo la personería jurídica este año y él fue uno de los impulsores para su creación, en 2012.

Para colaborar con “el Papá Noel de los 135 Km”, pueden comunicarse a través del Cel. 03522- 15649079, el E-mail: [email protected] o por Facebook: Facundo Nicolás Navarro

08-12-2017