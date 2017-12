Los Museos y los Teatros tendrán sus noches.

Toda la zona. Este viernes llega una nueva edición de la Noche de los Museos. En esta ocasión, camino al Centenario de la Reforma Universitaria de 1918.

Los museos y espacios culturales dependientes del Gobierno Provincial; de la Municipalidades; la Universidad Nacional de Córdoba e instituciones de gestión privada, abrirán sus puertas gratuitamente en el horario de 20 a 2, para que el público tenga la posibilidad de conocer, disfrutar y apropiarse de estas instituciones culturales, las cuales tienen mucho para dar al visitante.

El sábado será el turno de la Noche de los Teatros. Así, 34 salas de la capital y algunas ciudades del interior subirán el telón a una jornada de funciones nocturnas donde se podrán ver 56 obras con entrada libre y a la gorra, entre las 18 y las 23:30.

Los espacios locales.

- Estancia de Jesús María-Museo Jesuítico Nacional. Abrirá sus puertas a las 20 y hará visitas guiadas a las 21 y 22. Además, habrá muestra y clases abiertas de alfarería y arte, estará habilitada el Area de Reserva y se programaron las presentaciones de Terra Latina, 4:40 y Cantoras.

- Museo de la Ciudad Luis Biondi. A las 21, se presentará la obra de teatro “Animas de R.A”, del taller de producción teatral de la Municipalidad, coordinado por Andrés Irusta. Las escenas se desarrollan en diferentes espacios de la antigua casona, proponiendo el desplazamiento del público por las salas.

- Torre Céspedes. Estará abierta al público a partir de las 20. Los vecinos podrán disfrutar de una experiencia 3D, acceder a través de dispositivos tecnológicos a videos 360 en las salas de la Torre y a cartelería con realidad aumentada. Es importante destacar que es el primer espacio cultural de la ciudad que cuenta con esta novedosa aplicación de realidad virtual. También se podrá disfrutar de la música en vivo.

- Casa Copetti. A partir de las 23, en Calle 60 (N) 590 habrá visitas alternadas con la música de Maxi Zurita, los Relatos de Caroya en tiempos de la Reforma, audiovisuales sobre la Reforma Universitaria y los sabores de las delicias caroyenses.

El horario del evento fue determinado en consideración de otras actividades que se dan en museos de nuestra zona.

En este espacio rural, concebido como unidad productiva, se pueden observar los usos y costumbres de los primeros habitantes de Colonia Caroya.

- Estancia de Caroya. En la Estancia Jesuítica de Caroya, a partir de las 21, se desarrollarán visitas guiadas, espectáculos en vivo y una muestra de arte a cargo de Hilda Zagaglia. La actividad central será el lanzamiento del Proyecto 140 años Colonia Caroya.





La Noche de los Teatros.

En la programación de La Noche de Los Teatros, el grueso de la actividad se concentrará en la capital provincial. De hecho, en el Departamento Colón habrá actividades sólo en Villa Allende y Jesús María.

En esta ciudad, fue incluido Pico de Tinta -Cástulo Peña 719-, donde se podrá ver “Debacle Fo, la intendencia enmascarada”, a las 21:30.

Es una Comedia que dura 50 minutos y es apta para todo público.

Los vecinos de la ciudad de Córdoba, cansados de las políticas demagógicas del intendente, la carencia de recursos, la debacle en los sectores de salud, transporte, la basura, la falta de políticas culturales inclusivas; deciden llamar a una revocatoria popular

En una de las listas “Anarquismo sin orden es Pachanga” se presenta Dario Fo, un comediante, mimo, bufón, dramaturgo italiano, ganador del premio nobel de literatura, el cual llega a la ciudad con la intención de formar humoristas en el arte de la crítica social a través de la comedia.

Fo gana las Elecciones y comienza una serie de acciones a las que la ciudad no estaba acostumbrada: Los sectores de salud comienzan a ser centros de consenso de la salud, donde la medicina no tradicional y el holismo toman protagonismo. En el transporte, la prioridad es de las personas con capacidades diferentes y los ancianos. Todos los representantes de los gremios deberán tomar clases de Yoga, junto con policías y concejales, tres veces a la semana. Las sotanas de los sacerdotes serán reducidas en tela para brindarles los sobrantes a niños carenciados. Los basurales son remplazados por fábricas textiles, utilizando los desechos como manufactura. Las plazas y los clubes se transforman en centros culturales, donde no sólo el deporte prevalece, sino que comunidades de artistas van rotando ofreciendo música, circo, danza, teatro y artes plásticas a las comunidades de cada barrio.

01-12-2017