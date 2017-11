La Reina de la Frutihorticultura es Miss Sudamérica 2017.

Lima. Alina Akselrad es, desde la noche del 24 de noviembre, Miss Sudamérica 2017.

La ceremonia de elección fue en la Escuela de Modas Chio Lecca, entre 10 candidatas.

Además de Alina, la venezolana Andrea Molina obtuvo el título de Miss Teen Sudamérica.

En su cuenta de Instagram, Alina hizo un reflexión poco habitual en el ambiente de la moda y las reinas de belleza. Escribió: “Muchas veces fui rechazada en el mundo de la moda por mis medidas corporales. ‘Tendrías que bajar 20 Kg’, ‘No sos lo suficientemente flaca para este mundo’, ‘La industria sigue necesitando del 90-60-90’, ‘Dedícate a otro rubro’, ‘Podrías ser modelo XL’, ‘Las celulitis no son parte de la belleza’, ‘Demasiadas piernas’, ‘Nos interesa tu rostro pero deberías bajar las medidas’. Eso me dio fortaleza para seguir luchando y apostando a un cambio en los estereotipos! Los invito a luchar por el mismo sueño que yo! Mujeres, son hermosas! Y como siempre digo, la belleza no se mide ni se pesa! Hoy, con lágrimas en mis ojos puedo decir que no fue fácil, pero lo logré! Empiezo a ver los resultados de mi trabajo. Apostemos a un cuerpo saludable, a una belleza integral”.

Y concluye: “Muchísimas gracias Colonia Caroya, por ser los primeros que confiaron en mí”.

26-11-2017