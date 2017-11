“Peroncho” vuelve a Colonia Caroya.

Emmanuel Rodríguez hace esta noche su espectáculo de stand up, en el Cine Social del club Agraria. También actuará “El Abe”.

Colonia Caroya. Emanuel Rodríguez regresa a esta ciudad con “Peroncho”, su espectáculo de stand up, música y literatura… todo groncho.

Con entrada libre y a la gorra, actuará a partir de las 21 en la sala del Cine Social del Club Juventud Agraria Colón, junto al cantautor local “El Abe”.

Emanuel Rodríguez es periodista y comediante de stand up. Ha trabajado junto a Max Delupi en los programas de radio “Qué Pretende Usted de Mí” (AM 580 y AM 530 en Buenos Aires), “La Coca es Pal Fernet” (Radio Nacional) y en el programa de televisión “Más Vale Tarde” (Canal 10).

“Peroncho” fue revelación en la temporada de teatro de verano en Carlos Paz, con 10 funciones a sala llena y una función especial en la calle, que reunió a más de 300 espectadores. Además, fue nominado como “Mejor espectáculo unipersonal / stand up” en los Premios Carlos 2015.

