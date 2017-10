García Elorrio: “Me parece que se ha producido una polarización trucha”.

Jesús María. Aurelio García Elorrio participa por primera vez de una Elección a nivel nacional, pero ya fue elegido dos veces, por el voto popular, sin padrinos, para integrar la Unicameral de Córdoba.

“La gran experiencia que yo me llevo (…) es que no sé si no es más importante ser opositor que gobierno, porque quien le eleva al gobierno la vara de acción es la oposición”, reflexiona.

Sus prioridades son: Conservar los casi 50 mil votos que sacaron, seducir a los 850 mil cordobeses que no votaron para que lo hagan y los elijan y que parte de los votos que sacó Rossi caigan en Encuentro Vecinal Córdoba.

En las PASO les fue peor de lo esperado y su análisis es el siguiente. “Me parece que se ha producido una polarización trucha (…). El gobierno está jugando a la polarización y está aprovechando el vendaval del 2015. Percibió que ésta es una provincia en la que hizo diferencias, una provincia que había tenido malas relaciones con el gobierno kirchnerista. Juega a lo mismo. La campaña, ¿qué es? Recordarle a la gente el gobierno de Cristina. No van a debate, no hablan de nada. Es tan sólo azuzar a los jueces para que vayan sobre la investigación cuando hay que dejar que la Justicia haga sola, no hay que usarla”.

Al mismo tiempo, cree que “le viene bien al Kirchnerismo, que se presenta como la oposición real del gobierno y saca del medio a Massa y todos los otros. Creo que es un negocio a dos puntas, pero que quien lo explota más es el gobierno y su publicista. Y eso no es bueno porque engaña a la gente. Por ejemplo, la gente de Córdoba entra en esa polarización, pero Cristina es candidata en Buenos Aires”.

“Yo, como demócrata que presumo ser, lo acepto; si la gente quiere votar así, que lo haga; algún día votará de otra forma”, concluye.

Su diagnóstico de la política cordobesa es durísimo: “El pacto De la Sota- Mestre/ Schiaretti- Mestre ha sido funesto para la provincia porque la dejó sin control (…); cuando un gobierno no tiene control, se ceba y avanzó, desenfrenadamente, la corrupción”. Para García Elorrio, “gobierno y oposición son lo mismo”, “el Poder Judicial los protege a los dos” y “hay un blindaje mediático”.

Si llega a la Cámara Baja, propondrá “hacer un pacto político, no un pacto social; porque el pacto social es corporativo, de intereses (…). Hay que establecer políticas a 15 años, por lo menos”.

Luego de las PASO trascendió que Encuentro Vecinal Córdoba devolvió el 82 por ciento de los fondos que le dieron para imprimir votos. “Es lo que hicimos siempre”, dice con naturalidad.

Y explica: “Nos dieron a todos los partidos 660 mil pesos y los votos costaban 150 mil. No podían costar más. El Peronismo te puede decir ‘en lugar de hacer 2 millones y medio de votos como hacen ustedes, que son un partido chico, necesitábamos 5 millones de votos’. Bueno, costaban 300 mil. Pero nunca podía ser más. El que gastó más que eso se quedó con plata que hay que devolver”.

19-10-2017