El viento provocó algunos daños y cortarán la energía.

Toda la zona. El viento que se levantó en la tarde de ayer, con ráfagas muy veloces, provocó algunos inconvenientes en distintos lugares de la región.

Los más importantes fueron la caída de un árbol sobre la Ruta 9, a 50 metros del Puesto de Vialidad, y de una rama que le rompió el parabrisas a un auto en la Av. San Martín y Calle 7.

En el hecho de Sinsacate, la enorme mora que volteó el viento afectó sólo media calzada y no provocó daños.

En Colonia Caroya, una rama de plátano rompió el parabrisas de un VW Fox y su conductor sufrió lesiones menores.





En tanto, EPEC le comunicó a la Cooperativa de Servicios Públicos que se ha cortado una cadena de un aislador de la Línea de Alta Tensión que alimenta el Norte de Córdoba y tiene programado cambiarlo luego de que pase el pico de demanda.

También puede ocurrir que el elemento dañado no soporte hasta ese momento y, en ese caso, se producirá un corte total del suministro.

En principio, de no mediar inconvenientes con el elemento dañado, habrá un corte de energía entre las 3 AM y las 4 AM del jueves.

19-10-2017