Los Baguales ganaron un partido apasionante y jugarán la Final.

Villa Giardino. El favorito era el rival. De hecho, ya habían sido derrotados en las dos ocasiones en las que se habían enfrentado este año. Sin embargo, en esta oportunidad, Los Baguales sacaron adelante un partido muy intenso y cumplieron el objetivo.

El pasado domingo, se jugaron las Semifinales de la Copa de Oro del Torneo Desarrollo, organizado por la Unión Cordobesa de Rugby.

En la localidad serrana, Conas recibió a Alianza Jesús María.

El encuentro fue “muy intenso y duro, con mucha paridad y una gran cantidad de tackles”, según describieron los protagonistas.

Los visitantes se llevaron la victoria por 24-20 y accedieron a la final.

El partido por el título se jugará el 29 de octubre, en Río Tercero, ante Los Zorros, que vencieron a Los Charabones de San Francisco.

Puntos: Try penal

Try de Diego Lentini conversión de Nicolás Ferrando

Try de Lucas Ramis conversión de Nicolás Ferrando

Penal de Nicolás Ferrando

11-10-2017