Pablo Carro: “Estamos en el cuarto semestre y no aparece la luz que prometieron”.

Colonia Caroya | Jesús María. El candidato a diputado nacional de Unidad Ciudadana, Pablo Carro, visitó ambas ciudades en una recorrida que incluyó la visita a varios domicilios.

Fue acompañado por algunos militantes de La Jauretche y La Cámpora.

Primero arribó al Bº IPV de Colonia Caroya y luego se trasladó a B° Malabrigo, a hogares ya determinados por los organizadores.

En un bar céntrico de Jesús María recibió a los periodistas y analizó la realidad económica del país y la campaña electoral a 12 días de las Elecciones Legislativas.

“Ha sido para nosotros una campaña muy austera, compitiendo con candidatos poco conocidos contra otros sectores con nombres muy mediáticos; sin embargo, fue una buena elección captando el voto de los que están afectados por las políticas de ajuste de Macri”, dijo.

Carro terminó tercero en las Primarias del 13 de agosto con casi el 10 por ciento de los votos totales. Ahora quiere superar ese margen y reafirmar la novena banca que se pone en juego en Córdoba.

“Podemos aumentar mucho el caudal de votos; les pedimos a los que votaron a los candidatos de la Izquierda, que no pueden llegar al Congreso, que nos acompañen; hubo gente que votó a Unión por Córdoba para que no gane Cambiemos y eso ya no tiene sentido; hay peronistas que no se sienten identificados por el gobierno provincial; los peronistas de la justicia social no ven que UPC sea la solución; y hay radicales que votaron a Rossi que no van a ir con Baldassi”, mencionó.

El candidato, que hace tres semanas se reunió con la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que el Macrismo generó “muchos problemas en poco tiempo”.

“La gente no llega a fin de mes, las tarifas son insostenibles, hay dificultades para conseguir trabajo, el sector comercial sufre, las economías regionales se van perdiendo”, enumeró.

¿Por qué los cordobeses respaldan a Macri?

Pablo Carro: - Porque hay una campaña propagandística con la cadena de medios privados que ocultan mucha información. Estamos en el cuarto semestre y la luz al final del túnel no aparece. Si vos le preguntás a la gente si está mejor que hace dos años, te dicen que no, pero igualmente creen que puede cambiar una realidad que, lejos de eso, se va a profundizar con los ajustes que se vienen.

10-10-2017