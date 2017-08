Néstor Moccia: “No se le puede pedir a las bases que hagan cosas que su dirigencia no hace”.

Jesús María. Somos es una alianza que integran el Partido Socialista, el Partido Intransigente, el Partido Unidad Popular, el Partido del Trabajo y del Pueblo y el Movimiento Libres del Sur. El primer precandidato de su lista, Néstor Moccia, nos visitó y habló de sus proyectos si llega al Congreso nacional.

Este comunicador social que participó del Frente para la Victoria desde sus inicios, es autocrítico y no se guarda nada: “En el corazón productivo de nuestro país hay 40 por ciento de pobres. Estamos hablando de tres estadios Kempes llenos de chicos pobres para los cuales, los miembros del estabishment actual tienen como propuesta bajar la edad de imputabilidad de los menores y hacer cárceles. Nosotros creemos que la mejor medida es hacer escuelas, pero para ir a la escuela tienen que tener la panza llena y por eso la primera medida que proponemos impulsar desde la Cámara de Diputados es la Ley de Emergencia Alimentaria. (…) Y otras medidas más de fondo que tienen que ver con sacar del cajón de los recuerdos la ley que grava las entidades financieras, ya que lo único que no paga impuestos en ese país es la renta, la bicicleta financiera. Es un país paradójico, donde se habla de la producción y el trabajo, pero el trabajo paga ganancias, la pyme y el pequeño productor del campo pagan impuestos, todos pagamos impuestos con el IVA y los únicos que no pagan son las entidades financieras. Nunca se aplicó. No lo hicieron los gobiernos radicales, peronistas ni kichneristas. Y esa ley está cajoneada en el Congreso. Que los Bancos, que han ganado en forma indiscriminada, pongan lo que tengan que poner y con esa plata queremos hacer un fondo para resolver el alimento primero, y después la educación”.

Al igual que otros candidatos de partidos que aspiran a las novena banca por Córdoba, Moccia no ve un escenario polarizado, pero lamenta que el proyecto original de Somos no haya llegado a buen puerto para estas Elecciones: “Fuimos en la búsqueda de un frente más grande, pero el Kirchnerismo optó por Accastelo y la Izquierda se negó a participar de una construcción más amplia que la ortodoxia tradicional que representan sus dirigentes; lo nuestro es un frente progresista, de izquierda, popular, con una agenda común. Es inexplicable que no hayamos podido tener un solo espacio. Creemos que lo vamos a tener de cara al 2019 porque hay referentes muy importantes para el espacio, como Tomás Méndez, el Cura Oberlin, el juez Díaz Gavier, Liliana Montero, Roberto Birri”.

Consultado por la realidad local, donde dirigentes y militantes de los partidos que integran Somos son aliados del PRO en el gobierno municipal, fue indulgente: “No se le puede pedir a un militante de base, que pone todos los días su esfuerzo, sea del partido que sea, que mire la política distinta si su referente no lo ha hecho. Todos le besaban la mano a Juez mientras estaba en la grande y cuando cayó en desgracia le mordían el cuello. Todos le pegan a Cristina Fernández y se olvidan que, cuando asumió Néstor Kirchner, éste no era un país dividido, sino un país destruido. (…) De igual modo, el Radicalismo que fundó Alfonsín, apuntaló la democracia y le dijo a los radicales ‘el día que tengamos que hacernos neoliberales empecemos a pensar en perder las Elecciones’, termina siendo la columna vertebral de un espacio como Cambiemos. (…) No se le puede pedir a las bases que hagan cosas que su dirigencia no hace. (…) Y se puede construir un proyecto progresista, popular, redistributivo, sin corrupción. Pero el calorcito del escritorio oficial es un problema porque tienta hasta al mejor de los hombres. Tenemos que reconstruir un proyecto nacional, popular, progresista, de izquierda posible, que discuta. Nosotros necesitamos un tercer espacio que discuta espacio de poder de cara al 2019 porque hay espacio para hacerlo”.

