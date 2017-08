García Elorrio: “No nos oponemos a que haya consenso, nos oponemos a que haya pactos de no denunciar la corrupción”.

Jesús María. Aurelio García Elorrio es Legislador Provincial y encabeza la lista de precandidatos que presentará en las PASO Encuentro Vecinal, el espacio del que es fundador.

“Para nosotros es muy importante venir a Bajo de Colón porque esta jurisdicción se ha transformado ya en el segundo Departamento de la provincia de Córdoba y el desplazamiento de la población hace que casi el 60 por ciento esté en la capital y el Gran Córdoba”, dijo al llegar a esta ciudad.

Y, de inmediato, explicó por qué quieren dejar de ser legislador nacional después de seis años de ocupar una banca en la Unicameral de Córdoba: “Nuestras propuestas básicas persiguen dos objetivos. Yo soy legislador y, junto con otros legisladores provinciales, casi nos hemos cargado en las espaldas la oposición en la provincia de Córdoba. Lamentablemente, está surcada por dos pactos políticos muy fuertes que casi la dejan sin oposición política. Uno es el tradicional De la Sota-Schiaretti-Mestre, que se mantiene muy fuerte porque se pelean por arriba y negocian por abajo. Y ahora se agrega el pacto Macri-Schiaretti, que obliga a Cambiemos a arreglar sus cuestiones con el gobierno de Schiaretti. Nosotros no nos oponemos a que haya consenso, nos oponemos a que haya pactos de no denunciar la corrupción. A mí me da la impresión que son pactos de cirujas, de no patearse los tarros. Y nuestro primer objetivo es tener más espalda política para defender a Córdoba. Mientras más votos haya atrás nuestro, es mucho más fuerte la capacidad de hacerlo.

Un país con el 32 por ciento de su gente en situación de pobreza no puede ser más. De no haber cambios de rumbo, ese porcentaje irá en aumento porque son los sectores humildes los que tienen mayor índice de fecundidad. Entonces, cada vez tendremos más pobres más pobres y menos ricos más ricos. Y eso es un escándalo en un país que tiene para darle de comer a 600 millones de personas. Cuando se acabó la plata, en Argentina se empezó a pedir prestado. Y cuando uno pide prestado se transforma en un esclavo de quien le prestó la plata. Eso ya llega décadas y no lo saca adelante ni Cambiemos, ni el Peronismo, ni la izquierda, ni la derecha. O lo sacamos adelante en un gran pacto político y social, con un Plan Nacional de Desarrollo donde las fuerzas políticas se comprometan a seguir un camino los próximos 15 años y no andar improvisando sobre la marcha, pensando en ese 32 por ciento de argentinos pobres, o llegaremos al extremo de ser inviables. (…) Y a eso queremos ir al Congreso también: a pedir un Plan Nacional de Desarrollo, que será obra de la lucidez política que le quede a la dirigencia política de este país”.

García Elorrio tiene una tercera preocupación: “Lo último que necesita Argentina es inventar grietas. (…) En vez de exhibir los logros que pudo tener Macri, prefieren reinventar los problemas que tuvo el gobierno que se fue. (…) En definitiva, quedan pobres de un lado y pobres del otro lado. No hay que jugar con las grietas, si no miremos lo que pasa en Venezuela: hay pobres de un lado y pobres del otro, porque los que tenían dinero ya se fueron hace mucho tiempo”.

Sobre el escenario político provincial con vistas a los comicios del domingo, arriesgó: “El cordobés lo votó a Macri (…), pero lo votó sin ser Macrista. Lo percibió como el hombre que siguió para que salgamos de un modelo agotado. Ese era el cheque que se le dio. No hay un enamoramiento con el proyecto político de Mauricio Macri, ni lo hay, ni lo habrá. Entonces, ese 70 por ciento que sacó en Córdoba se le va a licuar a la mitad. Y van a sacar el 35 por ciento, suficiente para ganar la Elección. ¿Por qué? Creo que el campo, que era el votante tradicional de De la Sota, lo votará a Macri. Y Unión por Córdoba va a estar ahí nomás. Por lo tanto, quedará una masa inmensa de gente que se va a soltar y la campaña de miedo de reflotar a Cristina como un cuco no les va a funcionar. Cuando no funcione, habrá votos para todos. (…) Y la novena banca se la llevará quien llegue a 130 o 140 mil votos. Por las Elecciones anteriores podría ser el FIT, pero las fracturas que tiene la Izquierda son fuertes. (…) Y ahí se puede ‘colar’ otra fuerza, como nosotros”.

08-08-2017