Concejales discutieron por la situación de Venezuela.

Colonia Caroya. Un proyecto de declaración por lo que ocurre en Venezuela derivó en una discusión de más de media hora en plena sesión del Concejo Deliberante de esta ciudad.

El bloque de la UCR pidió declarar el repudio a la situación de Derechos Humanos y Civiles en el país sudamericano, tildando de “dictadura” al gobierno de Nicolás Maduro.

Las ideologías políticas, de las más diversas entre los nueve ediles, se expusieron en la sesión y con momentos de acaloradas discusiones.

“Esto es algo de Venezuela que a Colonia Caroya no le afecta; condeno cualquier tipo de violencia en cualquier estado democrático y, justamente, en esta declaración no se contempla que en Venezuela hay democracia. ¿Y de lo que pasa en Argentina no decimos nada? Se comete violencia simbólica contra maestros y jubilados, reprimiendo con policía a docentes y a mapuches, por ejemplo; es mucho más importante esto que estar fijándonos en Venezuela”, respondió Mariano Oliva, del oficialismo.

Guillermina Biondi (UCR) retrucó: “Es una defensa de los Derechos Humanos. Este tema nos debe importar porque que no se respeten los DDHH afecta a todos”.

Amilcar Ñañez (UCR), diferenció las posturas: “Acá parece que lo que hacen algunos está bien y lo que hacen otros está mal. Cuando la oposición es cercenada y no tiene voz, es grave”.

El presidente del cuerpo, Alejandro Ghisiglieri, aseguró que “nadie avala lo que está pasando” y mencionó que Oliva plantea si “somos nosotros alguien para hacer una resolución al respecto”.

“¿Por qué no podemos hacer algo? Lo que hagamos, sirve de ejemplo a otros”, contestó Ñañez.

La discusión siguió con otra comparación de Mariano Oliva: “¿Y Brasil? También fue un golpe institucional que desplazó a una Presidente democrática por un congreso corrupto. En Brasil también existe violación de DDHH. La policía entra a las favelas a matar”.

Cuando Ñañez fundamentó su proyecto, entendió que algunos ediles del oficialismo se burlaban de la iniciativa: “¿Puedo preguntar qué es lo gracioso? Parece que lo que nosotros decimos no le importa a nadie y cuando ustedes hablan de DDHH hay que darles razón. Si nosotros hablamos, se ríen. Es una falta de respeto”.

Cecilia Migotti (oficialista) fue una de las últimas en hablar: “Repudio la violencia en Venezuela, pero este proyecto merece un debate en comisión. No acuerdo con algunas cosas de las que están escritas en este proyecto”.

El tema siguió varios minutos y Ghisiglieri pretendía pasarlo a comisión para resolverlo “sí o sí” el próximo miércoles, por lo que la discusión se centró en si se votaba o no el proyecto.

“Con este zafarrancho que acaba de pasar, ni lo hubiésemos presentado; lo hicimos con la mejor buena voluntad”, completó Ñañez.

07-08-2017